Pronostic France Espoirs Suisse Espoirs : Analyse, cotes et prono du match éliminatoires pour l'Euro U21

France Espoirs - Suisse U21 : Les Bleuets prennent leur revanche

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce France Espoirs Suisse Espoirs :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tous deux qualifiées pour le prochain Euro, ces deux sélections U21 se retrouvent au stade Michel d'Ornano pour se disputer la première place du groupe. Auteur d'un parcours quasi-parfait dans ce groupe (8 victoires, 1 défaites), les Bleuets ont seulement perdu le match aller joué en Suisse (3-1). La semaine passée, l'Equipe de France espoirs a bien préparé cette affiche en surclassant le Liechtenstein à l'extérieur (0-5) avec des buts de Dagba, Faivre, Lihadji et Reine-Adélaïde. On retrouvera un autre ancien Lyonnais et néo-Niçois sur ce match, Amine Gouiri, et sans doute Lafont (Nantes) dans les cages et Guendouzi (Hertha Berlin) dans l'entrejeu.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Suisse Espoirs fait pour l'instant carton plein dans ce groupe. En revanche, les jeunes Suisses ont eu beaucoup de mal à battre la modeste Azerbaïdjan (avant-dernière de la poule) à domicile la semaine passée (2-1, but vainqueur marqué dans les arrêts de jeu). Si la petitea un groupe de joueurs homogènes (Zeqiri de Brighton, Okafor de Salzbourg, etc.), il reste quand même un cran en-dessous de celui de la France et il sera amputé des deux Niçois Ndoye et Lotomba, tous deux touchés par la covid-19. Si le deuxième cité fait désormais partie de l'équipe A, le premier est important pour la Suisse (4 buts sur ces éliminatoires). A domicile, la France pourrait bien prendre sa revanche.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic France Espoirs Suisse Espoirs détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !