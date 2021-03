Pronostic France Espoirs Islande Espoirs : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro U21

Islande – France : les Bleuets s’évitent le coup de froid

L'Islande s'est qualifiée pour cet Euro Espoirs en terminant en seconde position de son groupe derrière l'Italie mais devant des sélections comme l'Irlande ou la Suède. Sur leur parcours, les Vikings ont remporté 7 victoires pour 3 défaites lors de la double confrontation face à la Squadra Azzurra et contre la Suède. Les Islandais connaissent une compétition compliquée en Hongrie avec deux défaites en autant de matchs face à la Russie (1-4) et contre le Danemark (0-1). Dernière de la poule avec 0 point et une différence de buts défavorable, la sélection islandaise a déjà un pied dans l'avion du retour.

De son côté, la France fait partie des candidats au titre lors de cet Euro U21. Les Bleuets se sont qualifiés en remportant leur groupe de qualification devant la Suisse, en réalisant un parcours quasiment parfait (un seul revers en Suisse). En revanche, les hommes de Sylvain Ripoll ont très mal débuté ce championnat d'Europe en s'inclinant face au Danemark (0-1). Apathiques et suffisants, les Bleuets ont livré une triste prestation face aux Danois. Ensuite, la France retrouvait la Russie dans une rencontre cruciale pour rester en course dans cet Euro U21. Sérieux, les Français ont fait la différence sur penaltys avec des réalisations d'Odsonne Edouard et de Jonathan Ikoné (2-0). Pour cette rencontre, Ripoll avait totalement modifié son milieu de terrain décevant face aux Danois. Le Monégasque Tchouameni a confirmé son excellente forme aux côtés d'Ikoné et Soumaré. La mission des Français est simple pour cette rencontre, une victoire et la qualif' est assurée. Face à un adversaire qui a encaissé 6 buts lors des 2 premières journées, l'équipe de France U21 devrait s'imposer tranquillement dans un match avec plus de 2 buts. L'Islande devra prendre des risques pour l'emporter et pourrait sombrer défensivement face à la force de frappe offensive des Bleuets.