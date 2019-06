Pronostic France Espoirs Espagne U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

Une Espagne U21 qui monte en puissance face à France Espoirs

Habituellement très convaincante dans ces championnats d'Europe Espoirs, l'Espagne est une nouvelle fois bien présente dans les matchs à élimination directe cet été. Si laa été surprise lors de son entrée en lice par le pays organisateur, l'Italie (1-3), l'équipe a par la suite, fait état d'une réelle montée en puissance en dominant la Belgique (2-1) et d'infliger une véritable correction à la Pologne (5-0). Opposés à un adversaire qui avait remporté ses 2 premiers matchs, les partenaires du meneur de jeu Ceballos ont impressionné tous les observateurs lors de la dernière journée et ils semblent dorénavant bien rodés pour le reste de la compétition.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐L'équipe de France Espoirs a d'ores et déjà rempli une bonne part de son contrat en parvenant à se qualifier pour les demi-finales, compostant ainsi son billet pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. 2èmes du groupe C, les Bleuets n'ont malgré tout pas vraiment convaincu jusqu'à maintenant. Lors de la 1journée, ils ont eu pas mal de réussite pour prendre le dessus sur une formation anglaise dominatrice durant une bonne partie de la rencontre (2-1). Par la suite, ils se sont imposés, au bout de l'ennui, face à la Croatie (1-0) avant d'obtenir le point du nul contre la Roumanie lundi dernier (0-0). L'Espagne a montré davantage de garanties que nos Bleuets et semble avoir les atouts pour l'emporter ce jeudi soir et ainsi filer en finale.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic France Espoirs Espagne Espoirs encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !