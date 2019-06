Pronostic France Espoirs Angleterre U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe U21 2019

La France a les moyens de s'imposer face aux Espoirs Anglais

L'Angleterre a pris l'habitude de bien figurer dans cette catégorie Espoirs, en atteste sa 6ème participation de rang à l'Euro. Afin de se qualifier sur cet Euro italien, les Young Lions ont terminé en tête du groupe 4 des éliminatoires. En revanche, ils n'ont pas vraiment convaincu lors des 2 derniers matchs amicaux disputés en mars dernier. Après un match nul concédé face à la Pologne (1-1), ils se sont inclinés contre l'Allemagne (1-2). Pour ce championnat d'Europe, peu d'éléments jouent un rôle majeur en Premier League. Le meneur de jeu Maddison (Leicester), l'ailier Sessegnon (Fulham) et les attaquants Gray (Leicester) et Calvert-Lewin (Everton) se sont tout de même distingués cette saison. La pépite de Manchester City, Foden, et le buteur d'Aston Villa Abraham sont les véritables stars de cette sélection.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Malgré plusieurs générations très prometteuses, l'équipe de France fait seulement son grand retour dans un championnat d'Europe Espoirs après avoir manqué les 6 dernières éditions. Cette anomalie s'explique principalement par le fait que les Français ont souvent manqué d'humilité lors des éliminatoires, à l'image de la terrible élimination subie face à la Suède pour l'Euro 2015 et le fameux geste de Kurzawa devant Guidetti. Cette année, les Bleuets ont montré beaucoup de sérieux pour sortir, avec un bilan presque parfait de 9 victoires et 1 match nul, à la 1place de leur groupe de qualifications. Le sélectionneur Sylvain Ripoll peut compter sur la présence de nombreux éléments à fort potentiel. Le gardien Bernardoni, les défenseurs Amian (Toulouse), Ballo-Touré (Monaco), Upamecano (Leipzig) et Sarr (Nice), les milieux Tousart (Lyon), Aouar (Lyon) et Guendouzi (Arsenal) et l'attaquant Dembélé (Lyon) font d'ailleurs partie des grands prospects mondiaux. Avec cette équipe, les Espoirs français peuvent s'imposer face à leurs homologues anglais et la cote est belle.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic France Espoirs Angleterre U21 encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !