Pronostic France Côte d'Ivoire : Analyse, cotes et prono du match amical des Bleus

Après le quasi carton plein sur 4 des 5 dernières grosses affiches pronostiquées (OM - Bâle, Lille - Sainté, Chelsea - Lille et le Clasico, pour une petite sortie de route sur Monaco - PSG, on vous donne nos pronos sur ce France - Côte d'Ivoire

La France peaufine ses réglages

La Côte d’Ivoire à la relance

Pas de Benzema pour les Bleus

Les compos probables pour France – Côte d’Ivoire :

La France enchaine face à la Côte d’Ivoire

D'ores et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France lance sa campagne de match amicaux. Les Tricolores ont remporté le titre en 2018 en Russie mais sortent d’un Euro décevant avec une élimination dès les 8de finale face à la Suisse. Comme souvent la sélection tricolore s'est relevée, et remporter la Ligue des Nations en renversant la Belgique (2-3) et l’Espagne (1-2). Menés lors de ces deux rencontres, les Bleus ont montré une force de caractère impressionnante pour renverser des rencontres très mal engagées. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, la France a fini en tête de son groupe devant l’Ukraine et la Finlande en restant invaincu. Les hommes de Deschamps ont connu quelques couacs avec des nuls face à la Bosnie et l’Ukraine mais ont ensuite remporté leurs trois derniers matchs face à la Finlande (2-0 et 0-2) et contre le Kazakhstan (8-0). A 8 mois du début du Mondial, l’équipe de France veut peaufiner ses réglages dans son nouveau système de jeu pour être prête à défendre son titre.La Côte d’Ivoire a participé en début d’année à la Coupe d’Afrique des Nations où elle a réalisé une phase de poule intéressante avec des succès sur la Guinée Equatoriale (0-1) et l’Algérie (3-1) pour un nul contre la Sierra Leone (2-2). Ensuite, les Eléphants se sont inclinés dès les huitièmes de finale face à l’Egypte, future finaliste, lors de la séance des tirs aux buts. Ce revers est d'autant plus rageant puisqu’il intervient après une non-qualification pour le Mondial 2022. En effet, la sélection ivoirienne a raté le coche pour le Qatar 2022 en finissant 2de son groupe derrière le Cameroun, qui disputera les barrages face à l’Algérie. La Côte d’Ivoire a affronté pour la dernière fois une nation européenne en octobre 2020 avec un nul contre la Belgique (1-1). Pour leur dernière opposition face à l’équipe de France, les Eléphants avaient accroché le nul (0-0) au stade Bollaert de Lens.Depuis le retour de Karim Benzema en sélection, Didier Deschamps a régulièrement utilisé son trio Mbappé, Griezmann et Benzema sur le front de l’attaque. L’absence pour blessure du Madrilène change la donne pour DD qui doit trouver une nouvelle solution. Giroud a été rappelé pour suppléer KB9 mais pourrait voir des éléments comme Coman, voire le petit dernier Nkunku lui passer devant. Très performant avec son club de Leipzig, l’ancien Parisien a une belle carte à jouer lors de ce rassemblement. Nkunku ne sera pas le seul bizut puisque le lensois Jonathan Clauss fête également sa première sélection. Avec l’absence de Pavard (Covid) et la non-sélection de Dubois, le Sang et Or pourrait se voir offrir le poste de piston droit, mais plutôt face à l'Afrique du Sud. Parti de Clairefontaine pour raisons personnelles, Kanté est a priori forfait. Pour la Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle s’appuie sur un excellent groupe avec notamment Sébastien Haller, qui s’est illustré en Ligue des Champions avec l’Ajax, mais aussi Franck Kessié qui rayonne au Milan AC. A leurs côtés, on retrouve des éléments comme Wilfried Zaha, Eric Bailly ou Serge Aurier.: Lloris - Varane, Kimpembe, Koundé - T. Hernandez, Pogba, Kanté, L. Hernandez - Griezmann, Giroud, Mbappé.: Ali Sangaré - Aurier, Bailly, Deli, Konan - Kessié, Seri, Sangaré- Zaha, Haller, Gradel.Ce match amical face à la Côte d’Ivoire lance la préparation des Bleus pour le Mondial 2022. Didier Deschamps devrait l’utiliser pour faire une dernière revue d’effectif mais surtout pour affiner son système de jeu qui avait très bien fonctionné lors de la Ligue des Nations. L’un des points faibles de ce nouveau système était le piston droit, où ni Pavard ni Dubois n’ont convaincu. Coman pourrait être une solution offensive, tout comme l’est Jonathan Clauss très fort avec Lens cette année dans ce rôle. Latéral droit avec Milan, Theo Hernandez part avec une longueur d'avance. Offensivement, Mbappé sera une nouvelle fois l’atout numéro 1 des bleus en l’absence de Benzema. Le parisien est dans une forme exceptionnelle et pourrait enchaîner avec les Tricolores. Sur une bonne dynamique, l’équipe de France devrait prendre le dessus sur une Côte d’Ivoire qui sort d'une nouvelle déception à la CAN.Retrouvez le Pronostic France Côte d’Ivoire encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !