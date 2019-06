Pronostic France Corée du Sud : Analyse, prono et cotes du match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine

150€ offerts pour parier sur France - Corée du Sud

Plus simple, ce nouveau bonus de 150€ se décompose en 2 parties :

Nos paris sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

L'équipe de France veut soigner son entrée

La Corée du Sud n’a rien à perdre

Les Bleues face à quelques incertitudes

Les compos probables :

La France logiquement supérieure

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur le podium des meilleures cotes en France,offre désormais unà tous ses nouveaux inscrits.- vous avez le droit àdans les 60 jours suivant votre inscription en pariant.- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !Ce vendredi, l'équipe de France lance enfin sa Coupe du Monde contre la Corée du Sud. Soutenues par tout un pays, les Bleues nourrissent de grandes ambitions pour ce Mondial et elles font office de candidates crédibles au titre. Directement qualifiée en qualité de pays organisateur, la France a disputé 13 matchs amicaux depuis avril 2018 pour un superbe bilan de 12 victoires et 1 défaite. L'unique revers a été concédé contre l'une des meilleures nations mondiales, l'Allemagne (0-1). 9 de ses 13 succès ont été obtenus sans encaisser le moindre but.14nation mondiale, la Corée du Sud va vivre sa 2participation de rang à une Coupe du Monde. Mais la sélection se présente en France dans une forme loin d’être optimale. Ayant terminé seulement à la 5place de la dernière Coupe d'Asie féminine, les Guerrières Taegeuk ont remporté 1 seule de leurs 5 dernières rencontres disputées. Pour leur dernier match de préparation disputé le 31 mai dernier, elles se sont inclinées face à une redoutable formation suédoise (0-1), en montrant tout de même de belles aptitudes défensives. De plus, les Sud-Coréennes ont déjà affronté la France à deux reprises en Coupe du Monde pour deux défaites. Lors de ces deux rencontres, la Corée n’a pas été en mesure de marquer un but aux Françaises.Pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde 2019, des incertitudes subsistent quant à la participation de 3 cadres : la défenseure Mbock, la milieu Henry et l'attaquante Le Sommer. Mais les trois filles ont repris l’entraînement et pourraient être alignées dans ce premier match. Durant la préparation, l'ailière parisienne Diani a rendu compte de sa belle forme et elle pourrait jouer un rôle important dans ce Mondial. Le sélectionneur sud-coréen Yoon Deok-yeo a sélectionné 20 joueuses qui évoluent dans le championnat national et comptent sur ses 2 stars qui évoluent en Angleterre : Cho So-Yun à West Ham et Ji So-Yun à Chelsea. La meneuse de jeu Ji So-Yun fait figure de véritable star, elle qui est considérée comme l'une des meilleures joueuses de Premier League. Elle a d'ailleurs été nommée dans l'équipe-type de la saison en Angleterre.Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Karchaoui - Henry, Bussaglia - Le Sommer (ou Cascarino), Majri, Diani - Gauvin.Jung-Mi Kim - Hye-Ri Kim, Bo-Ram Hwang, Do-Yeon Kim, Seul-gi Jang - Young-Ju Lee, So-Hyun Cho - Yu-Mi Kang, So-Yun Ji, Geum-Min Lee - Seol-Bin Jung.Dans ce premier match, les Bleues sont largement favorites. La défense française aura pour mission de museler la meneuse de jeu sud-coréenne Ji Soyun, et les attaquantes par leur vitesse devraient mettre à mal la défense coréenne. Comme dans chaque match d'ouverture d'une grande compétition internationale, les Bleues pourraient ressentir une nervosité légitime en début de rencontre et mettre du temps avant de marquer. De plus, la Corée du Sud a fait état d'une belle solidité défensive lors de la dernière Coupe d'Asie notamment (aucun but encaissé lors des 4 dernières rencontres). Opposées à un bloc regroupé, les filles de Corinne Diacre ont les atouts pour l'emporter grâce notamment à une Diani très efficace lors des dernières sorties internationales (4 buts lors des 4 derniers matchs).Retrouvez le Pronostic France Corée du Sud encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !