Pronostic France Brésil : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019 + 10€ offerts sans dépôt

10 offerts sans dépôt pour parier sur France - Brésil

Nos paris sur France - Brésil

3/3 pour les Bleues

Le Brésil est passé juste

Deux équipes au grand complet

Les compos probables :

La France peut prendre les devants

Malgré quelques critiques, l'équipe de France a répondu aux attentes lors de la phase de groupes en s'adjugeant la tête du groupe A de cette Coupe du Monde 2019. Les Bleues ont parfaitement débuté la compétition en livrant une performance très aboutie contre la Corée du Sud pour leur entrée en lice (4-0). En revanche, elles ont moins convaincu par la suite. Face à la Norvège, les filles de Corinne Diacre ont du attendre la 72minute pour l'emporter grâce à un penalty de Le Sommer (2-1). Lors de la 3ème journée, elles ont bénéficié d'une décision très favorable, suite au penalty raté puis retiré, pour venir à bout du Nigeria (1-0).Meilleur 3ème de la phase de poules, le Brésil s'est difficilement extirpé d'un groupe C très concurrentiel. Après une victoire attendue obtenue face à la Jamaïque lors de la 1journée (3-0), la Seleçao a mis en péril ses chances de qualification en s'inclinant face à l'Australie après avoir mené de 2 buts (2-3). Dos au mur, l'équipe a ensuite assuré sa qualification avec ce succès étriqué acquis contre l'Italie (1-0). Finaliste malheureux lors de la Coupe du Monde 2007, le Brésil a davantage déçu à l'issue des 2 dernières éditions, en attestent les éliminations prématurées concédées en quarts de finale en 2011 et dès les 8èmes de finale en 2015. Lors de ses JO de Rio 2016, les Brésiliennes n'ont pu faire mieux que 4L'équipe de France devrait bien évidemment se reposer sur ses taulières Bouhaddi, Renard, Mbock, Henry, Thiney et Le Sommer. Mises au repos contre le Nigeria, la latérale droit Torrent et la buteuse Le Sommer devraient logiquement retrouver leurs places dans le 11 de départ. La défenseuse Wendy Renard est la meilleure buteuse des Bleues dans cette Coupe du Monde avec 3 réalisations et sa grande taille fait souvent mouche sur coup de pied arrêté.La légende Marta (33 ans) a inscrit son 17but en Coupe du monde contre l'Italie ce qui fait d'elle la meilleure buteuse de l'histoire de la Coupe du monde. Elle forme un duo offensif redoutable avec l'ancienne Parisienne Cristiane. Au milieu, l'inusable parisienne Formiga (41 ans) sera de retour de suspension.Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Bussaglia, Henry - Diani, Thiney, Le Sommer - Gauvin.Barbara - Leatitia Santos, Kathellen, Monica, Tamires - Formiga, Thaisa - Andressa, Marta, Debinha - Cristiane.Un France - Brésil a toujours une forte résonance auprès des amateurs du ballon rond. Soutenue par ses supporters, l'équipe de France semble avoir les atouts pour dominer une formation brésilienne qui paraît sur la phase descendante, dans un match qui pourrait voir moins de 4 ou 5 buts. Même si les deux équipes ont de bonnes attaquantes, la pression sera là et la défense française tient le coup sur ce début de Mondial.Retrouvez le Pronostic France Brésil encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !