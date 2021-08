Pronostic France Bosnie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Après le quasi carton plein sur le Liverpool - Chelsea de samedi, retrouvez notre pronostic sur France - Bosnie, premier match des Bleus depuis l'Euro

Nos paris sur France - Bosnie

Réaction attendue pour la France

Une Bosnie sur le déclin

Quelques retouches chez les Bleus

Les compos probables :

La France repart sur un nouveau cycle

Championne du Monde en titre, l'équipe de France a vécu un Euro 2020 décevant. Les Bleus ont plutôt bien géré leur phase de groupe en remportant leur choc d’ouverture face à l’Allemagne (1-0) mais ont ensuite été tenus en échec face à la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2). Malgré ces résultats moyens, les Français ont remporté leur groupe et retrouvaient la Suisse en 8de finale. Mal embarquée dans son match, la France a été sauvée par Lloris qui a repoussé le penalty de Rodriguez. Cet arrêt a galvanisé les Bleus qui ont ensuite fait valoir leur supériorité pour rapidement mener 3-1. Par négligence ou suffisance, les Français se sont fait reprendre par laqui s’est ensuite imposée lors des tirs aux buts. Lancée dans la défense de son titre de champion du Monde, la sélection tricolore retrouve les qualifications pour le Mondial 2022, dans lesquels elle occupe la tête de son groupe avec 4 points d’avance sur son dauphin l’Ukraine. Tenus en échec par ces Ukrainiens au Stade de France (1-1) en ouverture de ces éliminatoires démarrés avant l'Euro, les Français ont ensuite dominé le Kazakhstan (2-0) et la Bosnie en déplacement (0-1).58nation au classement FIFA, la Bosnie a participé à un seul tournoi international depuis la fondation du pays, la Coupe du Monde 2014 où elle n'était pas parvenue à sortir d'un groupe qui comptait également l’Argentine, le Nigéria et l'Iran. Les Bosniaques semblent avoir vécu leur apogée lors de cette période. Pendant de longues années, la Bosnie s’est appuyée sur le talent de son duo Dzeko – Pjanic pour réaliser d’excellents résultats. Sur le déclin à l’image de ses 2 stars vieillissantes, la Bosnie reste sur 13 rencontres sans la moindre victoire. Le dernier succès remonte à un déplacement au Liechtenstein (0-3). Absent donc du dernier Euro, la Bosnie a également mal démarré ces qualifications pour la Coupe du Monde 2022 (1 point pris en 2 matchs). Les hommes d’Ivaylo Petev ont d'abord fait match nul face à la Finlande (2-2) avant de s’incliner contre la France (0-1).Malgré l’échec de l’Euro 2020, Didier Deschamps s’appuie sur son ossature habituelle. En effet, les Lloris, Varane, Kanté, Pogba, Griezmann ou Mbappé sont tous présents lors de ce rassemblement. Déjà absents sur la fin d'Euro, Lucas Hernandez, Dembélé et Thuram sont blessés, tout comme Pavard et Upamecano. Le principal choix fort de Deschamps concerne la non-sélection de Giroud, meilleur buteur des Bleus en activité, qui paye certainement ses déclarations post France-Bulgarie pendant la préparation à l'Euro. Au rayon des nouvelles têtes, deux valeurs sûres de Serie A intègrent l’équipe de France, le Rossonero Théo Hernandez et le milieu de la Roma, Jordan Veretout, impressionnant lors de ce début de saison. En pleine progression avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a logiquement reçu sa 1convocation, tout comme le virevoltant Diaby de Leverkusen. De retour pour l’Euro, Karim Benzema s’est rendu indispensable par ses performances sur le terrain et sera une nouvelle fois à la tête de l’attaque française. A ses côtés, Kylian Mbappé aura à cœur de se racheter suite à son penalty manqué face à la Suisse. Fortement convoité par le Real Madrid lors de ce mercato mais finalement annoncé restant à Paris, le joueur du PSG a déjà marqué 3 buts en 4 matchs en ce début de saison. Du côté de la Bosnie, les éléments clés que sont Dzeko, Pjanic et Kolasinac sont bel et bien présents pour affronter la France mais Kolasinac joue peu à Arsenal et Pjanic est écarté au Barça.Lloris - Dubois, Varane, Kimpembe, Digne - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Coman - Benzema.Sehic - Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Sanicanin - Civic, Pjanic, Hadziahmetovic, Cimirot, Kolasinac - Dzeko, DzemirovicDéçue de sa prestation à l’Euro, l’équipe de France se tourne désormais vers la défense de son titre mondial. Le premier objectif pour les hommes de Didier Deschamps est donc de se qualifier. Bien partis avec 7 points au compteur, les Bleus pourraient accentuer leur avance en tête de leur groupe. Sur ces éliminatoires, la France a seulement perdu des points à domicile face à une Ukraine ultra-dominée qui n'avait pas eu un seul tir cadré du match. Déjà vainqueur en Bosnie en déplacement, l'équipe à DD devrait pouvoir s'imposer face à une sélection bosniaque sur la pente descendante et dont certains cadres ne jouent plus (Kolasinac) ou plus du tout (Pjanic). Buteur à deux reprises sur les 3 premiers matchs du Real Madrid en ce début de saison, et recherché constamment par ses partenaires depuis son retour en sélection, Benzema pourrait de nouveau marquer après un Euro réussi (4 buts en 4 matchs).