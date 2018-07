Pronostic France Belgique : 660€ à gagner sur la demi-finale des Bleus

L’Équipe de France va-t-elle continuer à régaler ses supporters et les parieurs comme depuis le début de la Coupe du Monde ? Sur cette demi-finale France - Belgique, on mise encore sur nos Bleus chez deux sites qui vous offrent 200€ de bonus seulement jusqu'à la finale

Profitez d'un bonus ÉNORME de 200€ offert par ZEbet

Profitez d'un 1er pari remboursé de 200€ chez PMU Sport

La France monte en puissance

La peur, puis l'exploit pour la Belgique

Matuidi de retour, Meunier suspendu

Les compo probables :

Des Bleus et des buts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

- Obtenez jusqu'à 200€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 200€ de votre bonus ZEbet sur l'un des paris ci-dessous- Si le pari est gagnant, vous remportez la somme correspondante !- Si le pari est perdant, vous aurez toujours votre bonus pour continuer à parier !- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur l'un des paris ci-dessous- Si le pari est gagnant, vous remportez la somme correspondante !- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€Poussive pendant la 1ère partie de cette Coupe du Monde 2018, la France a clairement haussé le ton lors des matchs à éliminations directe. Vainqueurs du groupe C devant le Danemark, les coéquipiers d'Antoine Griezmann avaient renversé l'Australie (2-1) et le Pérou dans la douleur (1-0), avant de concéder un triste nul face aux Danois (0-0). Opposés en 8de finale à une équipe d'Argentine trop fébrile derrière, les Tricolores ont monté l'intensité d'un cran et obtenu une belle qualification malgré 3 buts encaissés (4-3). Ensuite, les Bleus ont sorti l'Uruguay sans discussion possible, au terme d'une prestation sérieuse et appliquée (2-0). En totale confiance, la formation coachée par Didier Deschamps arrive dans cette 1/2 finale en léger favori.De son côté, la Belgique a pour l'instant remporté tous ses matchs sur ce Mondial. En effet, les Diables Rouges sont d'abord sortis en tête de leur poule avec 3 succès obtenus en 3 journées, respectivement contre le Panama (3-0), la Tunisie (5-2) et l'Angleterre (1-0). Toutefois, les hommes de Roberto Martinez ont eu très chaud en 8de finale face au Japon. Menés 2-0 par les Nippons, les Belges ont finalement remonté la pente avant d'arracher la victoire à la 94, sur un contre conclu par Chadli. En 1/4 de finale, les partenaires d'Eden Hazard ont tout simplement signé le plus grand exploit de l'histoire de la sélection, en éliminant le Brésil (2-1), favori annoncé de la compétition.Comme à son habitude, la France arrive avec son système en 4-2-3-1, emmené par son capitaine Lloris, auteur d'un énorme arrêt face à l'Uruguay. Buteur en 1/4, Raphaël Varane réalise un tournoi énorme et il devra s'appuyer sur son compère Samuel Umtiti pour stopper l'excellent Lukaku ce mardi. De retour de suspension, Matuidi devrait retrouver sa place sur le côté gauche du milieu, à la place d'un Tolisso qui a néanmoins donné satisfaction face à la Celeste. L'ancien Parisien va sans doute se mettre avec Kanté au marquage d'Eden Hazard, pour museler le dynamiteur belge comme avait été contenu Lionel Messi. Côté Belge, la mauvaise nouvelle est la suspension du parisien Thomas Meunier, titulaire au poste de piston droit. Logiquement, Chadli devrait glisser à droite pour laisser entrer côté gauche l'ancien milieu monégasque Ferreira Carrasco qui a du mal défensivement sur ce Mondial. Sans doute une aubaine pour Mbappé qui s'était régalé en 8eface aux espaces laissées par la défense argentineLloris - Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard - Kanté, Pogba, Matuidi (ou Tolisso) - Mbappé, Giroud, Griezmann.Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Chadli, Witsel, Fellaini, Carrasco - De Bruyne, Lukaku, Hazard.Si la Belgique garde son dispositif en 3-4-3, la France va avoir des espaces devant (qui plus est avec Ferreira Carrasco à la place de Meunier). Même s'il n'a pas encore marqué, Olivier Giroud fixe bien les défenses adverses, ouvrant des espaces à Mbappé et Griezmann, co-meilleurs buteurs des Bleus avec 3 buts chacun. De l'autre côté, les Diables Rouges comptent énormément sur leur magnifique trio offensif De Bruyne-Lukaku-Hazard, impressionnant face aux Brésiliens. Si l'on s'attend à voir un match assez ouvert avec pas mal de buts, on donne l'avantage aux Bleus qui ont montré plus de stabilité défensive et d'équilibre entre les lignes sur ce Mondial. Face au Japon, les Belges ont été tout près de sortir, et ils ont eu de la chance que les Nippons n'aient jamais fermé le jeu (même à 2-0 pour eux), chose que la France aura sans doute l'intelligence de faire.Pour lire une analyse encore plus détaillée, rendez-vous sur leréalisé par la référence RueDesJoueurs, partenaire paris sportifs de So Foot.