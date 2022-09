Pronostic France Autriche : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

100€ remboursés sur France - Autriche !

Nos pronostics France - Autriche

La France au pied du mur

L’Autriche veut passer un pallier

Une cascade de blessures chez les Bleus

Les compos probables pour France - Autriche :

La France fait le taf face à l’Autriche

.Championne du Monde en titre, l'équipe de France est passée au travers du dernier championnat d'Europe en s'inclinant dès les 8de finale. Ensuite, les Tricolores se sont repris en remportant la 2édition de la Ligue des Nations. Sur leur lancée, les hommes de Didier Deschamps ont décroché leur qualification pour le prochain Mondial en dominant un groupe dans lequel on trouvait notamment l’Ukraine ou la Finlande. En juin dernier, la France a très mal débuté cette nouvelle édition de la Ligue des Nations, s’inclinant d’entrée face au Danemark alors que les Bleus avaient le match en main. Ensuite, la bande à Didier Deschamps a signé deux matchs nuls en déplacement sur les pelouses de la Croatie (1-1) et de l’Autriche (1-1). Moins bien physiquement, la France a une nouvelle fois perdu lors de son dernier match face à la Croatie (0-1). Suite à ces pauvres performances, l’équipe de France se retrouve en dernière position de son groupe et ne peut plus jouer la qualification pour le Final 4. Pire, les Tricolores pourraient se retrouver rétrogradés en cas de faux-pas face aux Autrichiens.De son côté, l’Autriche est une sélection sur courant alternatif. Lors du dernier Euro, la sélection autrichienne s’était hissée en 8de finale où elle avait poussé l’Italie, future championne d’Europe, aux prolongations. Depuis cette performance, l’Autriche a manqué la qualification pour le Mondial 2022 et connaît un début de Ligue des Nations compliqué. En effet, si l’Autriche avait lancé cette campagne par un très beau succès en Croatie (0-3), elle n'a pas su enchaîner. Les Autrichiens n’ont en effet plus remporter le moindre match, devant se contenter d’un nul à domicile face aux Bleus (1-1) et de deux revers face au Danemark (1-2 à domicile et 0-2 à l'extérieur). L’équipe de Ralph Rangnick joue également gros dans l’optique du maintien lors de ce déplacement en France. En s’imposant ce jeudi, les Autrichiens assureraient leur place dans le groupe A.A quelques semaines du début du Mondial, Didier Deschamps fait face à une cascade de forfaits. En effet, Paul Pogba a été contraint de se faire opérer et est même très incertain pour le Qatar. Son compère du milieu, N'Golo Kanté enchaîne lui les blessures et n’est pas non plus opérationnel. En plus des milieux de terrain, DD déplore l’absence de Karim Benzema, des Bavarois Hernandez et Coman. Initialement convoqués, Lloris et Théo Hernandez ont également renoncé, avant d'autres forfaits. Au rayon des bonnes nouvelles, Deschamps peut s’appuyer sur un Dembélé auteur d’une très bonne entame de saison avec le Barca, et d’un Giroud qui n’en finit pas de marquer avec le Milan AC. Un peu moins bien lors de ses derniers matchs avec le PSG, Kylian Mbappé sera fortement attendu pour aider les Bleus à conserver leur place dans le groupe A. De son côté, Rangnick a appelé ses cadres, Alaba, Sabitzer, Schlager et Arnautovic. En revanche, Dragovic et l’excellent milieu de Leipzig Laimer ne seront pas du voyage. Auteur d’une très bonne entame de championnat avec Clermont, Muhammed Cham a décroché sa 1sélection.: Maignan – Kounde, Varane, Saliba – Clauss, Tchouaméni, Guendouzi, Nkunku – Dembélé, Mbappé, Griezmann.: Lindner – Lainer, Danso, Alaba, Trimmel – Sabitzer, Schlager, Seiwald, Baumgartner – Arnautovic, Gregoritsch.Auteur d’un mois de juin catastrophique, l’équipe de France se retrouve au pied du mur pour la réception de l’Autriche. Dans une période compliquée pour le foot français avec de nombreuses affaires qui nuisent à l’image des Tricolores (Pogba, FFF, droits à l’image de Mbappé), une réaction sur le plan sportif est attendue. De plus, Didier Deschamps n’a pas été épargné par les blessures et doit composer avec un groupe rajeuni, notamment au milieu de terrain. Offensivement, les Bleus sont privés de Benzema, mais peuvent compter sur le talent de Mbappé (10 buts sur ses 10 derniers matchs avec les Bleus) mais aussi sur un Dembélé très performant depuis le début de saison. Déterminés à conserver sa place dans le groupe A, la France devrait tout faire pour décrocher son 1succès dans cette Ligue des Nations.Retrouvez le Pronostic France Autriche encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !