Pronostic France Australie : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur France - Australie

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur France - Australie

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

La France défend son titre

L’Australie veut piéger les Bleus

Des doutes et des absents chez les Bleus

Les compos probables pour France - Australie :

Des Bleus sérieux

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest actuellement de 100€ DIRECT !Récupérezaprès inscription jusqu'à 100€ chez- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de Bonus et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de Bonus et vous avez donc 200€ pour miser.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(312€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(364€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(328€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.Championne du Monde en titre, la France arrive au Qatar avec l’objectif de défendre son titre. Cette mission ne s’annonce pas simple puisque la dernière nation qui est parvenue à réaliser cette prouesse fut le Brésil dans les années 1950. De plus, lors de 4 des 5 dernières éditions de la Coupe du Monde, le tenant du titre est sorti dès la phase de poule, à l’image de la France en 2002 ou plus récemment de l’Allemagne en 2018. Les derniers résultats sportifs n’ont pas été rassurants pour l’équipe de France qui s’est difficilement maintenue en Ligue A de la Ligue des Nations en perdant plusieurs rencontres face au Danemark ou la Croatie. Depuis leur sacre à Moscou, les Tricolores ont vécu un Euro décevant avec une élimination dès les 8e de finale face à la Suisse. Suite à ce revers, les protégés de Didier Deschamps se sont repris en remportant la seconde édition de la Ligue des Nations en dominant dans des scénarios renversants la Belgique et l’Espagne. Plutôt verni par le tirage au sort, l’équipe de France se trouve dans un groupe à sa portée avec l’Australie, la Tunisie et le Danemark. Cette première rencontre face aux Australiens devrait donner le ton pour la suite de la compétition. Il y a 4 ans, la France avait dû puiser dans ces ressources pour s’imposer contre les Socceroos grâce à une réalisation en toute fin de rencontre.Comme il y a 4 ans en Russie, l’Australie débute son parcours au Mondial face à la France. Lors du Mondial russe, les Australiens avec leur bloc bien en place avaient gêné l’équipe de France qui avait souffert pour s’imposer. Pour cette nouvelle édition, les Socceroos tenteront de renouer avec la victoire en Coupe du Monde puisque leur dernier succès remonte au Mondial 2010. Pour se qualifier pour cette nouvelle édition de la Coupe du Monde, la sélection australienne a souffert. En effet, troisième de sa poule des éliminatoires derrière l’Arabie Saoudite et le Japon, l’Australie a été contrainte de disputer les barrages face au Pérou, 5e de la zone Amérique du Sud. Dans un match cadenassé, les Australiens se sont imposés lors de la séance de tirs aux buts avec le choix payant du sélectionneur Graham Arnold, qui avait décidé de faire entrer en jeu Matthew Redmayne, le portier remplaçant, spécialiste des penaltys. Ce dernier a sorti le tir au but de Valera et a permis à sa sélection de se qualifier pour le Mondial. Depuis cette qualification, les Australiens ont seulement disputé deux rencontres amicales face à la Nouvelle Zélande pour deux succès (0-2 et 1-0).Pour défendre le titre de la France, Didier Deschamps a sélectionné 10 champions du Monde. Le coach tricolore aurait souhaité en amener un peu plus mais Kimpembe, prévu dans la liste initiale a dû déclarer forfait, tandis que le duo du milieu de terrain Pogba – Kanté prépondérant en 2018 est sur le flanc depuis plusieurs semaines. Ces absences sont préjudiciables, notamment pour le cœur du jeu, puisque hormis Tchouameni qui s’est imposé comme une valeur sûre, ses partenaires ont très peu de vécu au niveau international à l’image des Fofana, Veretout ou Guendouzi. Pour cette première rencontre, DD devrait opter sur la complicité entre le milieu madrilène et son ancien coéquipier de l’AS Monaco Fofana. A leurs côtés, Adrien Rabiot, très bon depuis quelques semaines avec la Juve devrait intégrer le milieu de terrain derrière une attaque composée par le trio champion du Monde, Mbappé - Griezmann – Giroud. Le Milanais va débuter ce Mondial car Karim Benzema a finalement déclaré forfait. En plus du doute entourant la participation du récent vainqueur du Ballon d’Or, Deschamps a des incertitudes concernant Raphael Varane, touché en club et qui n’a pas joué la moindre minute lors des dernières rencontres. Toutefois, le Red Devil devrait être opérationnel et pourrait être associé soit à Konaté soit à Upamecano. Pour DD, les frères Hernandez sont en concurrence sur le flanc gauche de la défense tandis que Pavard devrait conserver sa place sur le côté droit en défense. De son côté, l’Australie s’appuie sur un groupe assez classique avec plusieurs éléments évoluant en Europe à l’image du portier Ryan qui évolue à Copenhague mais qui était passé par Arsenal. A ses côtés, on retrouvera le milieu expérimenté du Celtic Glasgow, Mooy. Offensivement, les Socceroos devraient s’appuyer sur les Leckie, Duke, Hrustic et Mabil. A noter, que l’attaquant Boyle, candidat dans le XI, est blessé et va manquer le Mondial. Au rayon des pépites à suivre, le jeune Kuol qui va rejoindre Newcastle a été appelé pour intégrer la sélection pour cette Coupe du Monde.: Lloris - Pavard, Varane, Upamecano (ou Konaté), Lucas Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembelé, Griezmann, Mbappé - Giroud.: Ryan - Karacic, Wright, Degenek, Behich - Mooy - Mabil, Hirvine, Hrustic, Leckie - DukePour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, l’équipe de France va vouloir décrocher la victoire avant le choc à venir face au Danemark. Les Bleus ont connu une préparation mouvementée avec le forfait de Christopher Nkunku et les incertitudes concernant l’état de forme du Ballon d’Or, Karim Benzema. Ce mardi, la France devrait revenir au système préférentiel de Didier Deschamps avec une défense à 4 qui devrait offrir plus de solidité au bloc français, souvent mis à mal lors de la dernière Ligue des Nations. De plus, Lucas Hernandez effectue son retour et sa présence est rassurante dans l’arrière-garde tricolore. De leurs côtés, les Mbappé, Griezmann, Benzema ou Giroud auront pour mission de trouver la faille dans le bloc bien en place des Australiens. Avec Dembélé ou Coman sur le banc, Deschamps a des atouts à utiliser en cours de match. Pour son entrée en lice, la France devrait faire le taf face à l‘Australie et décrocher les 3 points.Retrouvez le Pronostic France Australie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !