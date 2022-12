Pronostic France Argentine : Analyse, cotes et prono de la finale de la Coupe du Monde 2022

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur France - Argentine

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos pronostics France - Argentine

Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés

Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés

Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés

Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés

L’Argentine en mission pour Messi

La France pour un 2e titre consécutif

L’Argentine et la France au complet

Les compo probables :

La France décroche la 3e étoile

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !Récupérezaprès inscription jusqu'à 100€ chez- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.- Récupérez le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€ en Bonus.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner(560€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Récupérez le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€ en Bonus.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner(550€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Récupérez le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€ en Bonus.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner(1100€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Récupérez le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€ en Bonus.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner(1300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.Arrivée au Qatar sur une incroyable série de 36 matchs sans défaite, l’Argentine avait subi un véritable coup d’arrêt en étant battu par l’Arabie Saoudite (2-1) lors de son 1match. Cette défaite a obligé Scaloni de revoir ses plans en alignant une équipe différente de ce qu’il avait imaginé. Les nouveaux entrants, comme Enzo Fernandez et Mac Allister ont répondu présents. Depuis sa défaite inaugurale, la sélection argentine n’avait plus le choix. Portée également par la passion de ses supporters, l’Argentine est parvenue à sortir en tête de son groupe devant la Pologne, le Mexique et l’Arabie Saoudite. En 8, les Argentins ont fait le taf face à l’Australie (2-1) en s’imposant dans une fin de rencontre compliquée. Tombée sur un gros morceau en quart de finale avec les Pays-Bas, l’Albiceleste a contrôlé le match pendant près de 75 minutes, mais a craqué en fin de rencontre pour concéder l’égalisation sur la dernière opportunité néerlandaise. A l’image de leur début de Mondial, les Argentins ne se sont pas écroulés et ont au contraire relevé la tête pour aller chercher la victoire lors des tirs aux buts. Si l’Argentine a pu montrer par moments de la fébrilité, il n’en fut rien en demi-finale. Face à une équipe croate à l’aise avec le ballon, les Argentins n’ont pas concédé la moindre occasion et se sont montrés décisifs sur leur première opportunité. En effet, suite à une bonne course en profondeur, Alvarez a obtenu un penalty transformé par Lionel Messi, revenu à égalité avec Kylian Mbappé au classement des buteurs. Ensuite, le jeune attaquant de City a profité d’une défense croate aux abois pour doubler la mise. Le duo magique des Argentins a enfin signé l’action du match avec un rush de Messi conclu par la pépite de City (3-0). Malgré un tournoi pas toujours rayonnant, l’Argentine est logiquement à sa place en finale du Mondial. En effet, le vainqueur de la Copa America est sur une série incroyable de 42 matchs sans défaite sur les 43 derniers disputés.Quatre ans après avoir remporté son 2titre de championne du Monde en Russie, l’équipe de France vise comme l'Argentine une 3étoile. La France a su éviter la malédiction du champion régulièrement éliminé dès la phase de poule. De plus, la sélection française est arrivée au Qatar avec une cascade de blessures touchant des joueurs qui étaient censés être alignés dans le XI de Didier Deschamps, avec Kanté, Pogba, Kimpembe, Lucas Hernandez, le ballon d’Or Benzema et dans une moindre mesure Nkunku et Maignan. Cette équipe de France ne fait pas de grandes choses mais elle est ultra réaliste et pragmatique, c’est sa façon d’être. Pour l’instant, les Bleus n’ont pas eu à puiser dans leurs réserves pour se hisser en finale, ils ont été moins mis en danger que l'Argentine dans ce Mondial. Les hommes de Didier Deschamps ont remporté toutes leurs rencontres sans avoir à disputer de prolongations. Les Tricolores sont impressionnants dans leur capacité de résilience mais aussi sur leur efficacité dans leurs temps forts. Le scénario des deux dernières rencontres est similaire avec une EDF dominée mais qui a rapidement marquée par Tchouaméni contre l’Angleterre et par Hernandez contre le Maroc. Ensuite, les Bleus résistent et placent quelques banderilles en contres. Lors de ces 2 matchs, les Tricolores ont fait la différence dans le dernier quart d’heure, par Giroud contre les Three Lions et par Kolo Muani contre les Lions de l’Atlas. Ce dimanche, la bande à Didier Deschamps va devoir élever son niveau pour bloquer Messi et l’Argentine. Conscients qu’une montagne se présente face à eux, les Bleus devraient hausser le ton pour remporter une troisième étoile.Pour disputer cette finale du Mondial, l’Argentine retrouve ses suspendus Montiel et Acuna. Ce dernier devrait retrouver sa place sur le flanc gauche et pousser le Lyonnais Tagliafico sur le banc. Pour le reste, Scaloni devrait s’appuyer sur le 4-4-2 du dernier match avec évidemment Martinez dans les buts. En défense, Molina est l’une des révélations de ce Mondial et se trouvera aux côtés de la charnière Romero – Otamendi très performante en demi-finale, qui combine la fougue du Spurs à l’expérience du joueur du Benfica. Au milieu de terrain, le jeune Fernandez s’est installé aux côtés de Paredes, tandis que les côtés devraient être couverts par De Paul et MacAllister. Le joueur de Brighton s’est rendu essentiel lors de ce Mondial. Parti pour être remplaçant, lea su saisir sa chance suite à la défaite contre l’Arabie Saoudite pour s’installer dans le XI. En attaque, l’Argentine possède un duo magique avec un Messi toujours aussi créatif et décisif. Laa autour de lui 10 hommes prêts à se sacrifier pour lui offrir son 1er titre en Coupe du Monde. Que dire de Julian Alvarez, la pépite de City a profité de l’inefficacité de Lautaro Martinez pour s’installer sur le front de l’attaque. Le joueur aux aptitudes mélangeant les qualités de Kun Aguero et de Carlos Tévez, se montre décisif et abat un travail défensif énorme. De plus, le banc argentin a fière allure avec les Dybala, Di Maria, Martinez, ou Foyth.Pour affronter l’Argentine, Didier Deschamps va retrouver Rabiot et Upamecano, absents contre le Maroc. Le sélectionneur français devrait titulariser ces deux joueurs qui lui ont donné pleinement satisfaction depuis le début du tournoi. La prestation XXL de Konaté face au Maroc ne devrait pas changer la vision de DD, qui aime s’appuyer sur ses cadres. De son côté, Rabiot est quant à lui assuré de reprendre sa place aux côtés de Tchouaméni et Griezmann. Plutôt discrète contre le Maroc, l’attaque tricolore devra élever son niveau de jeu face à l’Argentine. En effet, Olivier Giroud a été très peu en vue et son remplacement par Thuram a permis une réorganisation tactique bénéfique pour les Bleus. Entré en cours de jeu, le fils de Lilian a marqué des points tout comme l’opportuniste Kolo Muani qui a inscrit son 1but en Bleu sur son 1ballon lors de la demi-finale de la Coupe du Monde. Si Mbappé est impliqué sur les 2 buts, nul doute que le Parisien voudra retrouver le chemin des filets, lui qui est co-meilleur buteur de ce Mondial avec Messi (5 buts). Le natif de Bondy avait réalisé une masterclass contre l’Albiceleste il y a 4 ans et et pourrait profiter des largesses de la défense argentine, moins solide que celle du Maroc. Repositionné au milieu de terrain, Antoine Griezmann est exceptionnel depuis le début du Mondial. Le joueur de l’Atlético est monté en puissance au fil des rencontres et sort de deux grandes parties face à l’Angleterre et le Maroc.: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - Mac Allister, Paredes, Fernandez, De Paul - Messi, Alvarez.: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.Le France et l’Argentine ont le même objectif ce dimanche, à savoir la conquête d’une 3étoile. Depuis le début de la compétition, l’équipe de France n’a pas été impressionnante mais a passé les étapes sans trop d’encombres. Parfois malmenés, les Bleus savent souffrir pour profiter de leurs temps forts puis faire la différence. C'est du DD tout craché. Deschamps est davantage dans le combat tactique et il semble avoir retrouvé l'influx après s'être perdu, avec notamment un 3-5-2 finalement abandonné avant la compétition. Ce dimanche, DD et son staff vont sans doute mettra au point un plan tactique pour contenir Lionel Messi, qui réalise une superbe compétition. Co-meilleur buteur de la compétition avec Mbappé, il vise avant tout le titre pour son dernier match de Coupe du Monde, alors que le natif de Bondy aura lui également dans un coin de la tête l'envie d'obtenir le Soulier d'Or. L’expérience des Varane, Lloris, Griezmann ou Giroud, champions du Monde il y a 4 ans peut être primordiale dans cette défense du titre. Rompus à ces matchs décisifs et toujours pragmatiques, les Bleus devraient trouver des ressources pour décrocher leur 3e étoile.Retrouvez le Pronostic France Argentine encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !Si vous avez déjà un compte Winamax, consultez les offres bonus des sites de paris sportifs disponibles pour ce France Argentine sur cet article