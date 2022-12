Pronostic France Angleterre : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur France - Angleterre

Les Bleus prêts à hausser le ton

L’Angleterre à toute vitesse

Des équipes au complet

Les compos probables pour France - Angleterre :

La France gravit la montagne

Lors des différentes compétitions internationales où elle est allée loin, l'équipe de France est souvent partie doucement pour progressivement élever son niveau de jeu. Le Mondial 2018 en fut le parfait exemple avec une phase de groupe guère réjouissante. Qualifiée sans avoir rencontré de difficultés pour ce Mondial au Qatar, la France, à l’instar de l’Angleterre, sort d’une Ligue des Nations décevante mais a su conserver sa place en Ligue A. Touchée par de nombreux forfaits, la sélection tricolore est arrivée diminuée au Qatar. Malgré ces absences, la France a très bien démarré sa phase de groupe en dominant l’Australie (4-1), dans une rencontre où Giroud a inscrit un doublé. Ensuite, dans le choc du groupe face au Danemark, lesse sont logiquement imposés sur un doublé de Kylian Mbappé. Assuré de disputer les 8de finale, le staff français a ensuite décidé de reposer ses cadres pour le dernier match du groupe face à la Tunisie. Passés au travers, lesse sont inclinés contre les(1-0), malgré une égalisation de Griezmann étrangement refusée par la VAR dans une fin de match chaotique. Largement favori de son 8de finale, la France a livré une première période insipide face aux Polonais, au cours de laquelle elle a failli être sanctionnée par une triple opportunité des Polonais sauvée successivement par Lloris, Hernandez et Varane. Sur l’une de leurs dernières opportunités avant la pause, les Français ont ouvert le score par Olivier Giroud idéalement servi par Mbappé. A cette occasion, l’attaquant du Milan AC a pris la tête du classement des buteurs en équipe de France, devant Thierry Henry. Revenus avec de bien meilleures intentions en seconde période, lesont aggravé le score par l’inévitable Mbappé auteur d’un doublé qui le place en tête des buteurs pour le Mondial. Pour ce quart de finale face à l’Angleterre, la France devra élever son niveau pour décrocher sa place dans le dernier carré, ce qu’elle a déjà démontré par le passé.Demi-finaliste du Mondial 2018, finaliste du dernier Championnat d’Europe organisé sur son sol, l’Angleterre est logiquement à sa place dans ce quart de finale au Qatar. En effet, la sélection desest très régulière au niveau des résultats depuis que Gareth Southgate a repris l’équipe. Malgré une dernière campagne de Ligue des Nations catastrophique ponctuée par une relégation en Ligue B, l’Angleterre fait partie des candidats au titre lors de ce Mondial. Partis pied au plancher, les Anglais ont tout d’abord terrassé les Iraniens (6-2) avec notamment des doublés de Saka et Sterling. Ensuite, l’Angleterre est passée à côté de son match face aux Etats Unis (0-0). Cette performance a poussé Southgate à faire quelques changements dans son XI en incorporant l’expérience de Jordan Henderson au milieu de terrain. Le capitaine de Liverpool a depuis enchainé toutes les rencontres et apporte de la stabilité au XI anglais. Face à son voisin du Pays de Galles, la sélection anglaise n’a pas fait dans la demi-mesure en s’imposant tranquillement (3-0) avec des buts des entrants Rashford et Foden. Après 30 minutes difficiles face au Sénégal en 8de finale, l’Angleterre est parvenue à ouvrir le score sur sa première opportunité avec un service parfait de Bellingham pour Henderson. Ce but a libéré les hommes de Southgate qui ont ensuite déroulé face aux, avec notamment le 1but du Mondial pour Harry Kane (score final 3-0). La sélection desarrive en pleine confiance pour ce choc face à la France puisqu’elle possède la meilleure attaque du tournoi (12 buts, comme le Portugal) et qu’elle n’a plus concédé le moindre but depuis la 1rencontre. Il est important de signaler que la seule contre-performance des Anglais (face aux USA) coïncide avec une prestation décevante de Bellingham au milieu de terrain. Museler la pépite du Borussia Dortmund est certainement l’une des clés du quart de finale pour la France.Didier Deschamps devrait conserver le XI qui a débuté contre la Pologne. Le changement peu fructueux opéré contre la Tunisie l’a conforté dans ses choix. Recordman des sélections en équipe de France, Hugo Lloris devrait évidemment glaner une nouvelle cape. En défense, Koundé pas très rassurant face aux Polonais, devrait enchainer et aura un gros morceau face à lui avec Foden. Son pendant à gauche, Theo Hernandez, fera face à l’une des pépites du foot anglais, Saka. Le joueur de l’Atletico toujours aussi tranchant offensivement doit désormais trouver le bon équilibre entre attaque et défense. La charnière sera composée de Raphael Varane et de Dayot Upamecano. Le joueur du Bayern Munich est l’un des nouveaux qui a su profiter des absences pour s’installer dans le XI tricolore. Au milieu, DD a revu ses plans en plaçant Tchouaméni en sentinelle avec deux numéros 8 à ses côtés. On y retrouve Rabiot, étincelant, et un Griezmann surprenant dans ce nouveau rôle. En attaque, Olivier Giroud, malgré ses 36 ans, est toujours bien placé à la conclusion des attaques françaises. Sur son aile droite, Ousmane Dembélé s’est montré très régulier en réalisant des prestations intéressantes. Le Barcelonais pourrait avoir des espaces lors de ce match face aux Anglais qui semblent plus concernés par Mbappé que par l’ancien Rennais. Evidemment, on retrouvera Kylian Mbappé sur l’aile gauche. Dans son envie d’être le meilleur, le Parisien a une belle carte à jouer face à une équipe d’Angleterre qui l’attend de pied ferme. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, le Français devrait avoir son rôle à jouer lors de cette rencontre.Pour affronter la France, Gareth Southgate pourrait être tenté de revoir son schéma de jeu pour bloquer Mbappé, qui parait la menace principale pour la sélection des. Pour contrer le Parisien, le sélectionneur anglais devrait aligner un 3-4-3 en renforçant le côté droit avec Trippier et avec derrière lui Walker, qui parait être le seul capable de rivaliser en vitesse avec le Bondynois. Cette réorganisation pousserait Jordan Henderson sur le banc, alors qu’il avait été pour beaucoup dans la stabilité défensive des Anglais lors des dernières rencontres. Critiqué avant le début du Mondial, Maguire réalise une très bonne Coupe du Monde. L’une des grandes forces de l’Angleterre vient de son vivier en attaque. Face à la France, on devrait retrouver le même trio que contre le Sénégal avec Saka, Foden et Kane. Le capitaine des Spurs a tendance à venir se glisser entre les lignes pour ensuite s’appuyer sur la vitesse de ses ailiers. Exceptionnel depuis le début du Mondial, Bellingham est ce joueur box to box capable de défendre mais aussi de se retrouver à la conclusion des attaques. A noter que Southgate ne peut pas compter sur Ben White, rentré en Angleterre pour des raisons personnelles tandis que Raheem Sterling est quant à lui incertain. Le joueur de Chelsea a été contraint de rentrer pour venir au chevet de sa famille, victime d’un cambriolage par des hommes armés alors que ses enfants étaient présents dans la maison.Concernant les bancs de touche, l’Angleterre semble la mieux armée avec des éléments comme Grealish, Mount, Rasford ou Trent Alexander Arnold capables de rentrer en cours de rencontre.: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Rice, Bellingham, Shaw - Saka, Kane, Foden.Arrivée dans la dernière ligne droite de la Coupe du Monde, la France devra faire face à de grandes sélections pour défendre son titre. Les Tricolores ont montré leur savoir-faire en 2018 et vont devoir élever leur niveau lors de ce quart de finale face à un Angleterre qui n’a jamais semblé aussi forte. Pour atteindre leur objectif, lesvont devoir se montrer costauds défensivement face à la vitesse des attaquants anglais et du talent de Bellingham. Si Mbappé semble concerner les esprits anglais, Dembélé, Giroud ou Griezmann ont une belle carte à jouer. De plus, les Français ont montré leur capacité de réaction dans des rencontres mal engagées alors que les Anglais n’ont pas vécu un tel scénario.Retrouvez le Pronostic France Angleterre encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !