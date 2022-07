Pronostic France Allemagne : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de l'Euro féminin

100 remboursés sur France - Allemagne !

Attention :

Nos pronostics France - Allemagne

Une France libérée

Une Allemagne efficace

Des absences de chaque côté

Les compos probables pour France - Allemagne :

La France file en finale ?

La sélection tricolore est parvenue à briser ce plafond de verre samedi face aux Pays-Bas. Dans une rencontre où les protégées de Corinne Diacre ont dominé outrageusement, ces dernières ont tout de même été contraintes de disputer les prolongations. Tombées sur une portière néerlandaise en état de grâce, mais aussi par manque de précision, les Bleues ont dû finalement s'en remettre à Périsset qui a inscrit un penalty décisif. Malgré ce succès difficile, la prestation offerte par la France a rassuré les observateurs inquiets des erreurs défensives du premier tour. Malgré une superbe entame avec une humiliation donnée à l’Italie (5-1), les Tricolores ont dû un peu lutter pour s’imposer face à la Belgique (2-1) avant de concéder le nul contre l’Islande dans un match sans enjeu (1-1). Avec des buts encaissés lors de chacun des matchs de poule, Diacre a resserré la vis et semble avoir été entendue par ses joueuses. Libérées par cette qualification, les Bleues veulent poursuivre leur aventure pour décrocher une place en finale.L’Allemagne plane sur le palmarès des championnats d’Europe avec pas moins de 8 titres remportés. Annoncée plutôt comme un outsider au début de cette édition suite à des résultats décevants lors des dernières saisons (battu en 1/4 de finale du Mondial français, non qualifiée aux JO 2020), la sélection allemande est en train de faire taire ses détracteurs. En effet, l’Allemagne est partie pied au plancher en livrant une superbe prestation face au Danemark de Pernille Harder (4-0) dans un match où les joueuses allemandes auront en plus trouvé à plusieurs reprises le chemin des filets. Attendue au tournant pour son second match, la sélection allemande s’est défait de l’Espagne (2-0) en commençant très fort la rencontre et en profitant des moindres opportunités de contres. Pour son dernier match de poule, l’Allemagne a poursuivi sur sa dynamique en surclassant la Finlande (3-0). Tombée en quart de finale face à une Autriche en pleine progression, l’Allemagne a éprouvé de grosses difficultés et a même été sauvée à 3 reprises par les montants. Cependant, l’équipe allemande a su se montrer décisive à des moments-clés pour se qualifier pour ces demi-finales (2-0).Corinne Diacre a perdu un élément important lors de la phase de poule avec la blessure de Katoto. L’attaquante parisienne fait partie des meilleures joueuses du monde et fera défaut aux Bleues. Son absence s’est faite ressentir lors du quart face aux Pays-Bas, où les Tricolores ont eu de nombreuses opportunités de marquer mais ont où elles ont manqué de précision. La jeune Malard et Sarr n’ont pas le niveau de leur coéquipière. Pour la 1fois de la compétition, les françaises n’ont pas encaissé de but, avec une Wendie Renard retrouvée face aux Bataves. Offensivement, les ailières Cascarino et Diani ont été très percutantes face aux Néerlandaises et seront de nouveau les principaux atouts offensifs français. L’Allemagne ne peut pas compter sur l’une de ses meilleures joueuses, Dzsenifer Marozsan, blessée cette saison avec son club de l’Olympique Lyonnais. En revanche, Martina Vos retrouve Schuller qui avait manqué deux rencontres de poule suite à un contrôle positif à la Covid. L’attaquante est restée sur le banc contre l’Autriche et a certainement dû parfaire sa condition pour être prête pour la demi-finale. A voir si elle est à 100%. L’Allemagne devrait aligner un XI similaire aux rencontres précédentes avec les Dabritz, Magull, Huth, et l’expérimentée Popp, de nouveau buteuse contre l’Autriche.: Peyraud-Magnin – Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui – Geyoro, Bilbault, Toletti – Diani, Malard (ou Sarr), Cascarino.: Frohms – Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch – Magull, Oberdorf, Dabritz – Huth, Popp, Buhl (ou Schuller).L’équipe de France a réussi pour la première fois de son histoire à passer le cap des quarts de finale dans un championnat d’Europe. Libérées de cette chape de plomb, les Françaises vont désormais tout faire pour aller en finale et remporter un 1trophée. Pour cela, les protégées de Corinne Diacre vont devoir retrouver leur efficacité face à une sélection allemande qui n’a toujours pas encaissé le moindre but et qui se montre décisive à la moindre opportunité, comme elle l’a démontré face à l’Espagne et l’Autriche. Rassurées par leur défense, les Bleues possèdent des éléments comme Diani ou Cascarino capables de percuter et de mettre à mal la défense allemande. Elles peuvent également compter sur des supersubs comme Mateo et Bacha capables de dynamiter le jeu en fin de partie. Boostée par son succès sur les Pays-Bas, la France semble être en mesure de se sortir de cette demi-finale disputée à Melton Keynes face à une Allemagne en crise de résultats depuis quelques années.Retrouvez le Pronostic France Allemagne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !