Pronostic Fiorentina Twente : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa Conférence

Un match agréable entre la Fiorentina et Twente

de Serie A la saison passée, la Fiorentina a fait un retour au premier plan après trois saisons galère. Auteur d'une préparation moyenne, la Viola semble en revanche avoir fait un bon mercato, avec notamment les arrivées du buteur Jovic (Real Madrid), du latéral droit Dodo (Shakhtar Donetsk), et du milieu Mandragora (Juventus). Le premier et le dernier cité ont tous deux marqués ce week-end lors de la victoire de la Fiorentina face à Cremonese (3-2), match de la 1journée de Serie A. Il semble en revanche qu'il y ait des problèmes derrière. En face, Twente a parfaitement démarré sa saison. Opposés aux Serbes de Cukaricki au tour précédent de ces tours préliminaires de C4, les Néerlandais ont gagné le match aller (3-1 en Serbie) et retour (4-0 chez eux). En championnat, Twente signe pour l'instant un 2/2 avec des succès face à Nijmengen (0-1) et Sittard ce week-end (3-0). La Fiorentina est évidemment favorite à domicile mais il semble plus intéressant de jouer le pari "Les 2 équipes marquent" au vu des premiers résultats des deux équipes cette saison.