Pronostic Fiorentina Torino : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Fiorentina accueille le Torino ce dimanche pour le compte de la 34journée de Serie A. La Viola ne joue quasiment plus rien en cette fin de saison. Le club toscan est trop loin pour l'Europe et les 10 points d'avance sur Lecce à 5 journées de la fin devraient être suffisants pour se maintenir. L'équipe de Ribéry réalise une saison décevante, en deuxième partie de tableau, et serait quand même bien inspirée de se sauver dès ce week-end. Avec en plus de Ribéry des joueurs comme Cutrone et Chiesa, la Fio dispose d'éléments offensifs intéressants. En milieu de semaine, les Florentins ont signé une belle victoire à Lecce (1-3) certainement décisive pour le maintien. A l'image de cette rencontre, 6 des 7 derniers matchs de la Fiorentina ont vu des buts des deux côtés. En face, le Torino est moins souverain et n'a toujours pas validé son maintien même si le club a fait le nécessaire à domicile avec de précieuses victoires face à l'Udinese (1-0), Brescia (3-1) et contre le Genoa jeudi (3-1). Ce match entre la Fio' et le Torino s'annonce ouvert entre deux formations qui vont tenter de prendre des points pour valider définitivement leur maintien. Comme à l'aller (victoire 2-1 du Toro) et comme lors des 5 dernières rencontres du Torino, les deux équipes pourraient marquer sur cette rencontre.