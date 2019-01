Pronostic Fiorentina Roma : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Italie

1

La Fiorentina peut tenir tête à la Roma !

Ce quart de finale de Coupe d'Italie oppose deux des formations les plus spectaculaires du moment, la Fiorentina et l'AS Roma. La formation toscane reste sur un nul à domicile face à la Samp' (3-3) et sur une victoire au Chievo (4-3). De son côté, l'AS Roma n'est pas en reste avec un succès 3-2 face au Torino au Stade Olympique et un nul (3-3) à Bergame. Cette rencontre s'annonce très intéressante avec pour objectif une qualification en demi-finale. Après un très bon début de saison à domicile, la Viola s'est seulement imposée à une reprise au cours des 6 derniers matchs à Artemio Franchi. L'arrivée de Luis Muriel lors du mercato hivernal apporte de nouvelles solutions à Stefano Pioli. Le coach toscan peut s'appuyer sur l'efficacité du colombien (3 buts en 3 matchs joués), qui compense le peu de réussite de Giovanni Simeone (4 buts cette saison). La Roma reste sur une belle série de 5 matchs sans défaite (4 victoires pour 1 défaite). La formation de Di Francesco connaît cependant des difficultés en déplacement avec seulement 3 victoires enregistrées cette années (face au Torino, et contre les deux promus Empoli et Parme) pour des défaites surprenantes concédées à Bologne ou sur la pelouse de l'Udinese. En Serie A, la Roma avait décroché le nul sur le terrain de la Viola (1-1). Pour ce quart de finale, nous voyons la Fiorentina capable d'accrocher au moins un nul devant ses tifosi.