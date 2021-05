Pronostic Fiorentina Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples finit fort face à la Fiorentina

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Fiorentina Naples :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Treizième de Serie A, la Fiorentina est assurée de se maintenir puisqu’elle compte 8 points d’avance sur Benevento, première formation relégable, à 2 journées de la fin. Ce classement est cependant décevant pour une formation de l’envergure de la Fio’. Le club toscan finit en revanche plutôt bien la saison avec 5 journées sans la moindre défaite. Les Florentins se sont imposés face à Vérone (1-2) et la Lazio (2-0) et ont accroché des nuls contre la Juventus (1-1), Bologne (3-3) et Cagliari (0-0). Lors de cette deuxième partie de saison, la Fiorentina profite de l’excellente forme du buteur serbe Vlahovic, qui a inscrit 15 de ses 21 buts depuis mi-mars.chezau lieu de 100€ jusqu'au 26 mai⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Napoli finit en trombe la saison et occupe la 4place du général. Les hommes de Gennaro Gattuso doivent remporter leurs deux dernières rencontres pour assurer leur place en Ligue des Champions. Invaincus lors des 7 dernières journées de Serie A, les Napolitains se sont montrés impressionnants offensivement avec une menace venant de partout. Les Lozano, Insigne, Osimhen, Mertens ou Politano s’en donnent à cœur-joie. Le Napoli vient de remporter deux larges victoires face à la Spezia (1-4) et contre l’Udinese (5-1). Déterminés à conserver son avance sur la Juventus, les Napolitains devraient s’imposer face à une Fiorentina, assurée de se maintenir, dans une rencontre avec plus d’un but.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Fiorentina Naples détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !