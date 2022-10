Pronostic Fiorentina Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio solide à Florence

Auteur d'une saison plutôt intéressante l'an passé, la Fiorentina se trouve seulement en 11position de la Serie A à l'orée de cette journée. L'équipe toscane a connu un passage délicat de 5 journées au cours desquelles elle n'a pas accroché le moindre succès. En revanche, juste avant la trêve internationale, la Fiorentina avait pris le meilleur sur le Helas Vérone (2-0) avec notamment une réalisation du français Jonathan Ikoné. Le week-end passé, la Viola a livré une prestation intéressante mais s'est inclinée sur la pelouse de l'actuel leader de Serie A, l'Atalanta Bergame (1-0). Après avoir connu deux résultats décevants en Conference League avec un nul contre RFS (1-1) et un lourd revers face à Basaksehir, la Fio' a retrouvé du cœur en battant les Hearts en milieu de semaine en Ecosse (0-3) avec un but du serbe Jovic, venu se relancer en Italie. En face, la Lazio est actuellement dans le coup pour le podium de Serie A. Les hommes de Maurizio Sarri occupent la 4place avec 3 points de retard sur le Napoli et l'Atalanta et 2 sur l'Udinese. Sans faire trop de bruits, le club romain se montre solide puisqu'il n'a perdu qu'une seule rencontre face à une formation napolitaine qui plane en ce début de saison. La Lazio reste sur trois beaux succès en Serie A face au Hellas Vérone (2-0), Cremonese (4-0) et le week-end passé face à la Spezia (4-0). Toujours aussi important dans le dispositif laziale, Immobile a inscrit 5 buts depuis le début de saison. Intéressante en Serie A, la Lazio se montre irrégulière en Europa League puisqu'après avoir battu le Feyenoord (4-2), elle s'est lourdement inclinée contre Midtjylland (5-1) avant de se contenter d'un nul chez le Sturm Graz (0-0) en milieu de semaine. Solide en championnat, la Lazio a les armes pour ramener au moins un nul de son voyage en Toscane.