Pronostic Fiorentina Juventus : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie

Fiorentina – Juventus : Vlahovic joue un mauvais tour à la Viola

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Fiorentina - Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Fiorentina réalise une saison intéressante avec la 8place de Serie A à seulement 2 points de la Roma (6). De plus, les Toscans se sont donc hissés en demi-finale de cette Coppa Italia, en sortant le Napoli au stade Diego Armando Maradona (2-5) et l’Atalanta au Gewiss Stadium (2-3). En championnat, la formation florentine avait remporté deux matchs face à la Spezia (1-2) et contre l’Atalanta Bergame (1-0) avant de s'incliner contre Sassuolo (1-2) le week-end dernier. Le départ de Vlahovic a permis au Polonais Piatek, recruté cet hiver, de s’installer sur le front de l’attaque. L’ancien attaquant du Hertha et du Milan s’est parfaitement adapté avec 5 buts en 7 rencontres disputées. L’autre recrue hivernale au niveau des avant-centres, le Brésilien Cabral qui empilait les buts à Bâle, s’est signalée face à Sassuolo en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs. La Fiorentina a donc su rebondir après le départ de son meilleur joueur, Vlahovic parti à... la Juve lors du mercato hivernal.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Juventus a retrouvé sa solidité lors des derniers mois. En effet, la Vieille Dame n’a perdu qu’une seule rencontre lors des 18 dernières disputées toutes compétitions confondues. Cette excellente dynamique a permis aux Turinois de se replacer dans le Top 4 de Serie A, mais aussi de disputer les 8de finale de la Ligue des Champions où lessont allés faire un bon nul sur la pelouse de Villarreal (1-1) lors du match aller. Pour atteindre le dernier carré de la Coppa Italia, les hommes d’Allegri se sont défaits de la Sampdoria (4-1) et de Sassuolo (2-1). Après avoir enchaîné des nuls en Serie A face au Torino et l’Atalanta, la Juve s’est reprise sur la pelouse d’Empoli (2-3) grâce à l’inévitable Vlahovic. Révélé sous les couleurs de la Fiorentina, le buteur serbe a redonné espoir aux supporters turinois. Depuis son arrivée, Vlahovic a inscrit 4 buts en 6 rencontres. Porté par le talent de sa nouvelle star, la Juve pourrait poursuivre sur son excellente dynamique en prenant une option pour la qualification dès ce match aller face à la Fiorentina.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Fiorentina Juventus encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !