Pronostic Fiorentina Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Fiorentina – Inter Milan avec des buts

Dans le cadre de la 5journée de Serie A, la Fiorentina reçoit le champion en titre, l’Inter Milan. La Viola fait partie des nombreuses formations italiennes qui ont changé de coach à l’intersaison. En effet, l’équipe toscane est désormais dirigée par Vincenzo Italiano qui avait fait du bon travail du côté de La Spezia. Le nouveau coach réalise un excellent travail puisque ses hommes occupent une excellente 5place derrière l’Inter, le Milan, le Napoli et la Roma. La Viola a lancé sa saison par un succès en Coupe d’Italie face à Cosenza (4-0). Ensuite, la Fiorentina a connu son seul couac dans cette entame de Serie A avec une défaite au Stade Olympique face à la Roma (3-1). Victorieux du Torino (2-1) à domicile, le club toscan est ensuite allé s’imposer sur la pelouse de l’Atalanta (1-2) avant de confirmer son excellente dynamique sur la pelouse du Genoa (1-2). Lors de l’intersaison, la Fiorentina est parvenue à conserver le jeune Dusan Vlahovic, convoité par les grandes écuries européennes, suite à son excellente saison (21 buts). L'international serbe a déjà marqué 3 buts.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Inter Milan est parvenu à remporter le dernier Scudetto devant son grand rival du Milan AC. A l’instar de la Fiorentina, le mercato estival a été agité avec des départs importants, celui de Conte le coach mais aussi du buteur belge Romelu Lukaku. Néanmoins, malgré ces pertes importantes, l’Inter réalise une très bonne entame de championnat et a déjà pris les commandes de la Serie A. La formation lombarde propose un jeu très plaisant, à l’image de celui de la Lazio lorsque Simone Inzaghi en était l’entraineur. En effet, les rencontres disputées par l’Inter ont offert de nombreux buts (19 buts en 4 matchs). Les Intéristes se sont imposés contre le Genoa (4-0) et Vérone (1-3) avant d’être tenus en échec par une solide formation de la Samp’ (2-2). Le week-end dernier, lesont poursuivi leur festival offensif en surclassant Bologne (6-1). Lautaro Martinez a marqué son 3e buts de la saison en Serie A, tout comme Dzeko, auteur d'un doublé lorsqu'il a remplacé Correa, blessé. Les deux hommes pourraient former le duo d'attaque ce mardi soir. Pour cette affiche entre deux formations en forme, on pourrait voir pas mal de buts, et marqués de chaque côté comme lors de toutes les rencontres de la Fiorentina en Serie A cette saison.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Udinese Napoli détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !