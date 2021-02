Pronostic Fiorentina Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan trace sa route face à la Fiorentina

La 21journée de Serie A débute au Stade Artemio-Franchi avec une opposition entre la Fiorentina et l'Inter. La Viola est loin de ses heures de gloire et occupe une décevante 11place au général, avec seulement 7 points d'avance sur la relégation. L'équipe toscane a récemment perdu Patrick Cutrone mais s'est attaché les services d'Aleksandr Kokorin. L'ancien du Spartak Moscou avait défrayé la chronique en fracassant un politicien russe et a passé plusieurs mois en prison. Ce coup de poker doit permettre de relancer une attaque toscane peu convaincante depuis le début de saison. Les Florentins ont seulement inscrit 21 buts en 20 journées, seul Parme a fait pire. Humiliée récemment par le Napoli (6-0), la Fiorentina s'est reprise en s'imposant face à Crotone (2-1) et en prenant le point du match nul face au Torino (1-1), grâce à une réalisation de Franck Ribéry.

De son côté, l'Inter est en course pour le titre de champion d'Italie. L'an passé, les Nerazzurri ont terminé à la 2place, derrière la Juventus, et espèrent terminer au palier supérieur. Avec 2 points de retard sur le grand rival du Milan AC, l'Inter est bien placé pour remporter un, après 10 années d'attente. Tenu en échec par l'Udinese (0-0), le club lombard s'est repris le week-end dernier en dominant Benevento (4-0), grâce au duo composé par Lukaku et Lautaro Martinez. Les deux attaquants ont inscrit 24 des 49 buts de leur formation en Championnat et seront une nouvelle fois les atouts offensifs majeurs de l'Inter. Le retour de l'international belge, absent en milieu de semaine lors de la défaite face à la Juventus (2-1) en demi-finale de la Coupe d'Italie (défaite 1-2 face à la Juve), ravit Antonio Conte, qui pourra compter sur sa présence sur le front de l'attaque. Début janvier, les hommes de Conte, avec une équipe remaniée, étaient venus s'imposer face à la Fiorentina en Coupe d'Italie (1-2, ap). Lancé dans sa quête du Scudetto, l'Inter devrait s'imposer face à la Fiorentina.