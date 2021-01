Pronostic Fiorentina Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

L’Inter prend son quart face à la Fiorentina

En huitième de finale de la Coupe d'Italie, la Fiorentina accueille l'Inter au stade Artemio-Franchi. Douzième de Serie A, la Viola pourrait sauver une saison bien terne en réalisant un bon parcours en Coupe. En championnat, les partenaires de Franck Ribéry comptent 6 points d'avance sur le premier relégable, et 13 de retard sur l'Europe. Les Florentins se sont donnés de l'air ce week-end en s'imposant face à Cagliari (1-0), sur un but du serbe Dusan Vlahovic. En progrès lors des dernières semaines, la Fio' espère pouvoir tenir tête à l'Inter lors de ce 8e de finale. Pour en arriver là, l'équipe florentine s'était défait de Padoue et de l'Udinese lors des tours précédents.

De son côté, l'Inter a un objectif prioritaire cette saison, le Scudetto, mais les hommes d'Antonio Conte ont déjà connu une déconvenue en se faisant sortir des compétitions européennes et ne vont pas galvauder ce rendez-vous de Coupe d'Italie. De plus, le club lombard va vouloir repartir de l'avant après deux résultats négatifs en Serie A avec une défaite à Gênes face à la Sampdoria et un nul ce week-end au Stade Olympique face à la Roma (2-2). 2de Serie A, les Intéristes ont déjà battu la Fiorentina cette saison (4-3). Antonio Conte devrait effectuer quelques changements dans son XI mais devrait aligner une équipe compétitive. Une qualification en quart permettrait de préparer idéalement le choc du week-end en championnat face à la Juventus. Désireuse de racheter après deux résultats décevants, l'Inter devrait s'imposer face à une Fiorentina à sa portée.