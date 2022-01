Pronostic Fiorentina Genoa : Analyse, cotes et pronostic du match de Serie A

La Fiorentina confirme face au Genoa

Décevante lors des dernières saisons, la Fiorentina a retrouvé des couleurs cette année sous les ordres de Vincenzo Italiano. En effet, le club toscan occupe la 8place du classement mais compte des matchs en moins par rapport à la plupart de ses principaux adversaires sur l'Europe. En revanche, les Florentins restent en championnat sur une lourde défaite contre le Torino (4-0). La Viola s'est relancée en Coupe d'Italie en s'imposant à Naples après prolongations (2-5). Au prochain tour, la Fio' affrontera l'Atalanta Bergame pour tenter d'accrocher une place dans le dernier carré. A domicile, la Viola est sur une excellente dynamique. En effet, dans son stade Artemio Franchi, Florence n'a perdu qu'à deux reprises face à l'Inter, leader du championnat, et contre le Napoli qui était alors injouable. Dans les rangs de la Viola, on retrouve Vlahovic, le jeune Serbe qui est l'actuel meilleur buteur de Serie A avec 16 réalisations et qui a d'ailleurs encore marqué en milieu de semaine en Coupe.De son côté, le Genoa lutte pour son maintien en Serie A. La formation ligurienne occupe actuellement l'avant-dernière place du classement, avec 5 points de retard sur Venise, première formation non relégable. Les Genoani restent sur 18 journées de championnat sans le moindre succès. Arrivé en novembre, son coach ukrainien Shevchenko a déjà perdu sa place si les résultats ne s'arrangent pas. En milieu de semaine, le Genoa a poussé le Milan en prolongation en 8de finale de la Coupe d'Italie mais s'est ensuite incliné lors des prolongations. En pleine bourre et excellente à domicile (6 victoires en 9 matchs à la maison), la Fiorentina devrait s'imposer face à une équipe du Genoa en grande difficulté.