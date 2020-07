Pronostic Fiorentina Cagliari : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre la Fiorentina et Cagliari

Treizième de la Serie A, la Fiorentina compte 9 points d'avance sur le premier relégable. La Viola a réalisé une très bonne opération le week-end dernier en s'imposant sur le terrain de Parme (1-2) grâce un doublé sur penalty de Pulgar. Ce succès a redonné de la confiance à une formation qui avait enchainé un nul et deux défaites depuis la reprise. Iachini, le coach florentin, s'appuie sur l'expérimenté Franck Ribéry. L'international français est capable de coups d'éclat comme il l'a démontré face à la Lazio mais le cambriole dont il a été la victime lui a mis un coup moral. Lors du match aller, la Viola avait été sévèrement battue par Cagliari dans un match à buts (5-2). Emmené par Nainggolan et Simeone, Cagliari a été pendant de nombreuses semaines l'une des surprises de la saison. Le club sarde est depuis rentré dans le rang et occupe la 11place avec 14 points d'avance sur la relégation. Depuis la reprise de la Serie A, Cagliari a un bilan équilibré de 2 victoires (Spal et Torino), pour 2 défaites (Vérone et Atalanta) et un nul contre Bologne. Le week-end passé, Cagliari a tenu tête à une formation de l'Atalanta en pleine bourre mais a tout de même cédé (1-0). L'expulsion de Carboni et le penalty qui a suivi ont été fatal aux Sardes. Des buts de chaque côté, comme à l'aller et lors des 4 derniers matchs de la Fio, sont possibles sur ce match.