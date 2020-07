Pronostic Fiorentina Bologne : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Fiorentina, pour l’honneur face à Bologne

La Fiorentina faisait partie au début de saison des outsiders pour les places en Europa League. La Viola a vécu une saison difficile malgré le talent des Ribéry, Chiesa ou Cutrone. Douzième de Serie A, la Fio' s'est sauvée mais possède par exemple 3 points de retard sur son adversaire du soir, la modeste formation de Bologne. Après 5 matchs sans la moindre victoire, la Viola s'est repris et a signé de beaux succès contre Parme, Lecce ou le Torino. Les partenaires de Ribéry ont également accroché Cagliari, Vérone et l'Inter. En milieu de semaine, les Florentins se sont inclinés au Stade Olympique de Rome face à la Louvesur un doublé sur penalty de leur ancien joueur, Jordan Veretout. La Fio' restait avant cela sur 6 matchs sans la moindre défaite. En face, Bologne nous avait habitué à jouer pour le maintien ces dernières saisons. Les hommes de Mihaljovic ont réalisé un très bon exercice qui leur permet d'occuper la 10e place du classement. Lors de la dernière journée, les partenaires de Palacios ont renoué avec la victoire face à Lecce après une triste série de 5 rencontres sans la moindre victoire. En forme dans cette dernière ligne droite, la Viola semble en mesure de décrocher un succès et de finir l'exercice sur une bonne note.