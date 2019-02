Pronostic Fiorentina Atalanta : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Italie

La Fiorentina conserve ses chances face à l’Atalanta

Demi-finale surprise de la Coupe d’Italie entre la Fiorentina et l’Atalanta Bergame. Les hommes de Stefano Pioli ont réussi une démonstration au tour précédent face à la Roma de Di Francesco (7-1). La bande à Jordan Veretout est en grande forme et reste sur 9 matchs sans défaite. Le week-end dernier, la Viola a su revenir dans un match où elle s’était retrouvée menée 3-1 par l’Inter (score final 3-3). L’arrivée de Luis Muriel au mercato hivernal a apporté une solution offensive de plus, l’attaquant colombien ayant déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises. Dans une coupe dégagée de la Juventus, tous les prétendants vont jouer leur chance à fond. La Viola ne doit pas hypothéquer ses chances lors de cette manche aller et devra se montrer solide.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Si la Vieille Dame n’est plus en lice dans la Coupe d’Italie, on le doit à l’Atalanta Bergame. Les hommes de Gasperini ont réussi un véritable exploit au tour précédent en explosant la Juve (3-0). Les partenaires de Papu Gomez restent cependant sur deux défaites en Serie A face au Milan et au Torino. L’Atalanta confirme ses excellentes dernières saisons et est toujours dans le coup pour les places européennes. Pour cette demi-finale aller, nous voyons une équipe de la Fiorentina conserver ses chances dans un match avec moins de 5 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Fiorentina Atalanta Bergame détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !