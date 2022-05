Pronostic Fiorentina AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma va chercher un résultat chez la Fiorentina

Porté par le talent de Vlahovic lors de la 1partie de saison, la Fiorentina est désormais orphelin de l'attaquant serbe parti pour la Juventus. Malgré les arrivées d'Ikoné, Piatek et Cabral, l'attaque de la Viola n'a jamais retrouvé le même rythme. En difficulté en ce moment, les Florentins restent sur une élimination en demi-finale de la Coppa Italia face à la Juventus et se sont même inclinés lors des 3 dernières journées de championnat. Le week-end dernier, les Toscans ont longtemps tenu tête au Milan AC avant d'encaisser un but en fin de rencontre par l'ancien Lillois Leao (1-0). Actuellement, la Fiorentina occupe la 7place, qui lui permettrait de participer à la Conference League. Cependant, les Florentins possèdent le même nombre de points que l'Atalanta Bergame, mais ne sont qu'à 3 unités du 5, la Roma.

En face, la Roma vient de se qualifier pour la finale de la Conference League où elle retrouvera le Feyenoord Rotterdam. Victorieux de la Ligue des Champions et de l'Europa League, José Mourinho aura l'opportunité de rajouter une nouvelle ligne à son palmarès. En milieu de semaine, son équipe s'est montrée solide face à Leicester et a fait la différence sur coup de pied arrêté grâce à Tammy Abraham (1-0). Ecarté à Chelsea, l'attaquant anglais s'est parfaitement adapté aux exigences du Calcio. La Louve reste sur 3 journées de championnat sans la moindre victoire, une mauvaise passe qui peut s'expliquer par la fatigue laissée en route sur la scène européenne avec l'enchainement des matchs tous les 3 jours, mais aussi par les adversaires joués : nul à Naples (1-1), défaite sur la pelouse de l'Inter (3-1) et match nul concédé contre une équipe de Bologne qui venait de battre les Intéristes (0-0). Face à un adversaire direct pour les places européennes, le Mou' devrait aligner une équipe compétitive pour ramener un résultat de Toscane. Solide, la Roma devrait accrocher malgré la fatigue un résultat face à la Fiorentina qui tire la langue en cette fin de saison.