Pronostic Finlande Russie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

La Russie n’a pas le choix face à la Finlande

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pour son premier match dans une phase finale de compétition internationale, la Finlande a vécu un moment riche en émotions. En effet, après l'effroi consécutif au malaise cardiaque de Christian Eriksen, les Finlandais ont ensuite connu une joie contenue à la suite de leur succès dans un championnat d'Europe. Dominés par des Danois entreprenants, les partenaires de Pukki ont résisté pour placer une contre-attaque décisive. De plus, leur portier Hrádecký a été l'homme du match en repoussant le penalty de Højbjerg, qui aurait normalement dû être tiré par Eriksen. Avec déjà 3 points au compteur, la Finlande se qualifierait pour les 8e de finale en cas de victoire face à la Russie. Cependant, la Finlande s'est imposée dans une rencontre disputée dans un climat spécial. Malgré la forte domination du Danemark, le sélectionneur finlandais Marrku Kanerva a vu ses hommes faire preuve de combativité pour contenir les assauts danois. De son côté, la Russie est au pied du mur avant ce 2e match. Balayés par une Belgique efficace (3-0), les Russes verraient leurs chances de qualification s'amenuiser s'ils ne battent pas la Finlande. Auteur d'un Mondial 2018 intéressant à domicile, la Russie a été décevante face aux Diables rouges sur tous les points : friable défensivement à l'image du premier but concédé et pauvre offensivement à l'instar des attaquants Dzyuba et Golovin, très discrets lors de ce match. Sous pression, Cherchesov voit certains de ses choix contestés comme de titulariser l'expérimenté Zhirkov (37 ans), qui joue très peu avec son club du Zénith et qui est sorti blessé. Pour ce match crucial face à la Finlande, Cheryshev et Miranchuk, remplaçants face à la Belgique, pourraient cette fois débuter pour relancer la sélection. La Russie aura en plus pour avantage d'évoluer à domicile à Saint-Pétersbourg. 35 000 supporters sont attendus pour pousser leur sélection vers une victoire salvatrice face à des Finlandais vaillants défensivement, mais limités, dans une rencontre sans doute fermée.