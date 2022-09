Pronostic Finlande Roumanie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Finlande se reprend face à la Roumanie

Pour la 1fois de son histoire, la Finlande a participé à une phase finale de compétition internationale. En effet, les Finlandais avaient décroché une qualification historique pour l'Euro 2020 en finissant 2de son groupe de qualification derrière l'Italie. Eliminé dès la phase de poule en Angleterre, la Finlande a ensuite manqué le coche lors des éliminatoires pour le Mondial 2022. En difficulté, les partenaires de Pukki ont lancé cette édition de Ligue des Nations par un nul contre la Bosnie Herzégovine (1-1) avant de décrocher sa seule victoire face au Monténégro (2-0). Depuis cette victoire, la Finlande s'est inclinée en déplacement sur les pelouses de la Roumanie (1-0) et de la Bosnie Herzégovine (3-2). Avec 4 points de retard sur le 1, la Finlande ne semble pas en mesure de pouvoir lutter pour la promotion en Ligue A mais va devoir se battre pour se maintenir. Au niveau de l'effectif, on retrouve les habituels Hradecky, Uronen, Schüller, Kamara, Forss, ou encore évidemment son excellent duo d'attaquants composé de Pukki et Pohjanpalo.

En face, la Roumanie est sur la pente descendante sur l'échiquier européen. Dans les années 90, les joueurs roumains se trouvaient dans les plus grands clubs européens, alors qu'aujourd'hui le meilleur joueur de cette formation, le capitaine Chiriches évolue seulement à Cremonese, promu en Serie A. Absent des deux dernières grandes compétitions internationales, la Roumanie a très mal débuté cette Ligue des Nations avec des revers face au Monténégro (2-0) et contre la Bosnie Herzegovine (1-0). Ensuite, les Roumains ont pris leurs seuls points lors de leur succès à l'aller face à la Finlande (1-0) sur une réalisation de Bancu. Lors de la dernière journée, la sélection des Carpates a volé en éclats à domicile face au Monténégro (0-3). Difficile à bouger devant son public, la Finlande devrait trouver les ressources pour décrocher les 3 points face à une Roumanie pas au mieux.