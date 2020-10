Pronostic Finlande Bulgarie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations B

La Finlande se reprend face à la Bulgarie

La Finlande va participer pour la 1fois de son histoire à l'Euro l'été prochain si la pandémie nous laisse tranquille. Les Finlandais se sont en effet qualifiés en terminant 2de leur groupe derrière l'Italie, mais devant des sélections comme la Bosnie ou la Grèce. En Ligue des Nations, les partenaires de Pukki avaient remporté leur groupe lors de la 1édition et ont donc été promus en Ligue B. Surpris à domicile par le Pays de Galles (0-1) pour le début de cette 2édition, les Finlandais se sont ensuite repris en Irlande (1-0) grâce à une réalisation de Jensen. Malgré sa belle progression, la Finlande est loin du niveau des nations majeures, comme l'a rappelé son match amical de la semaine dernièr face à la Pologne (5-1).

En milieu de semaine, la Bulgarie participait elle aux barrages de rattrapage pour le prochain Euro. Les partenaires de Kraev ont été largement dominés à domicile par la Hongrie (1-3) et ne retrouveront pas les joies d'une compétition internationale. Le foot bulgare vit des heures difficiles et fait face à un cruel manque de talents. Tenue en échec à domicile par l'Irlande (1-1) lors de la 1journée de Ligue des Nations, la Bulgarie s'est ensuite inclinée au Pays de Galles (1-0). Pour cette rencontre, la Finlande devrait prendre le meilleur sur une formation bulgare décevante.