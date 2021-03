Pronostic Finlande Bosnie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Finlande confirme face à la Bosnie

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Finlande - Bosnie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Finlande a réussi l’exploit de se qualifier pour le prochain championnat d’Europe en terminant 2de son groupe, dominé par l’Italie. Sur leur parcours, les Finlandais ont notamment dominé la Grèce et cette même Bosnie Herzégovine. Sur leur lancée, les partenaires de Teemu Pukki ont fini en 2position de leur groupe de Ligue des Nations, seulement battus par le Pays de Galles. Récemment en match amical, la Finlande est venue s’imposer au Stade de France (0-2) et a confirmé ses progrès. Après avoir réussi une très belle performance pour se qualifier à l’Euro, la sélection finlandaise va tenter de décrocher l’une des deux premières places de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde, dans une poule qui compte aussi la France et l’Ukraine notamment.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Bosnie vit une période de transition. Toujours emmenée par son duo Miralem Pjanic – Edin Dzeko, la sélection bosnienne est en fin de cycle. Les derniers résultats en attestent avec une seule victoire lors des 11 dernières rencontres, face à la modeste sélection du Liechtenstein. Les Bosniens restent sur 4 défaites consécutives face à l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et plus surprenant l’Iran. Avec ses deux stars qui jouent moins dans leurs clubs respectifs, la Bosnie recherche des éléments capables de leur succéder mais le sélectionneur Ivaylo Petev ne pourra pas compter sur Edin Visca, excellent avec l’Istanbul Basaksehir mais blessé en ce moment. Cette confrontation entre le renouveau finlandais et le déclin bosnien devrait tourner à l’avantage des locaux.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Finlande Bosnie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !