Pronostic Ferencvaros Young Boys Berne : Analyse cote et pronostic du barrage retour de Ligue des champions

Les Young Boys de Berne tiennent leur qualif’ à Ferencvaros

Le match aller entre les Young Boys de Berne et Ferencvaros nous a offert une rencontre spectaculaire, dont les Suisses sont sortis vainqueurs (3-2). Devant son public, la formation hongroise de Ferencvaros va devoir renverser les YBB pour se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les joueurs du quartier de Budapest ont commencé cette campagne d'éliminatoire dès le début du mois de juillet. En effet, Ferencvaros a déjà disputé 3 tours face aux Kosovars de Prishtina (6-1 en cumulé), aux Lituaniens de Zalgiris (5-1) et contre le Slavia Prague (2-1) au tour précédent. La formation hongroise peut nourrir quelques regrets par rapport au match aller, puisque la formation suisse s'est rapidement retrouvée en infériorité numérique. Sur le plan national, l'équipe hongroise a débuté timidement avec une victoire face à Mezokovesd-Zsory et une défaite face à Kisvarda, actuel leader. En face, les Young Boys de Berne dominent depuis plusieurs saisons le championnat suisse. L'an passé, la formation helvète a terminé avec 31 points d'avance sur le FC Bâle. A l'instar de Ferencvaros, les Young Boys de Berne ont déjà disputé plusieurs tours lors de ces éliminatoires pour la Ligue des champions avec des qualifications contre le Slovan Bratislava (3-2), et les Roumains de Cluj (4-2). Lors du match aller, les hommes de Wagner ont fait preuve d'un formidable état d'esprit pour s'imposer alors qu'ils se sont retrouvés en infériorité numérique dès la 26minute du match, suite à l'expulsion de Hefti, qui sera par conséquent absent lors de cette rencontre. L'allant offensif de la formation suisse leur a permis de prendre une option pour la qualification. Dans cette équipe, on retrouve notamment le buteur franco-américain Siebatcheu passé par Rennes. En revanche, le buteur camerounais Nsamé devrait de nouveau manquer ce choc. Au niveau national, les YBB réalisent une entame moyenne avec une victoire contre Lucerne (4-3), un nul face aux Grasshopers (0-0) et une défaite sur le terrain de Sion (1-0). Comme lors du match aller, la formation suisse devrait faire valoir sa supériorité en accrochant au moins un nul dans une rencontre qui devrait également nous offrir des buts de chaque côté comme à l'aller.