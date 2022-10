Pronostic Ferencvaros Monaco : analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Monaco fait un pas vers la qualification face à Ferencvaros

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Ferencvaros Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sortie lors des barrages de la Ligue des Champions, l'AS Monaco doit une nouvelle fois se contenter de jouer la Ligue Europa cette saison. Dans cette compétition, les joueurs du Rocher manquent clairement de constance comme l'illustrent leurs résultats assez moyens dans ce groupe H. Victorieux à Belgrade (0-1), les joueurs de Philippe Clement ont ensuite été surpris à la maison par Ferencvaros (0-1) avant de se reprendre contre Trabzonspor. En revanche, ils ont totalement sombré lors de la dernière journée contre cette même équipe turque (4-0) et ils se retrouvent en 3e position de ce groupe, à trois points du leader, Ferencvaros. Défaits en fin de match contre Lille dimanche soir (4-3), les hommes de la Principauté doivent une revanche à leurs supporters et ils tenteront de le faire jeudi soir sur le terrain de Ferencvaros avec notamment un Ben Yedder en bonne forme après avoir inscrit 7 buts lors de ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues.enchez(au lieu de 100€)⇒ ⇒⇐ ⇐Cette équipe de Ferencvaros, justement, se trouve en tête du classement dans cette poule. Cette formation a bien débuté sa campagne européenne en s'offrant deux premiers succès contre Trabzonspor (3-2) et Monaco (0-1 avec ) avant de sombrer contre l'Etoile Rouge de Belgrade (4-1). Enfin, lors de la dernière journée, ils se sont repris en l'emportant à domicile devant ces mêmes Serbes (2-1). Sur la scène nationale, les joueurs de Budapest sont en tête du classement mais ils ont affiché quelques signes de faiblesses ces derniers temps avec 2 défaites lors des 4 dernières journées. Monaco, qui n'a d'autre choix que de performer dans cette rencontre, pourrait donc en profiter pour l'emporter contre une équipe beaucoup moins bien armée sur le papier. Avec l'esprit de revanche par rapport à un match aller où un penalty non accordé aux Monégasques semblait valable, l'ASM tentera de l'emporter grâce à Ben Yedder (8 buts cette saison).- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ferencvaros Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !