Pronostic Ferencvaros Molde : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Ferencvaros sur sa lancée face à Molde !

Champion de Hongrie avec 13 points d'avance sur le MOL Fehervar (tombeur de Reims en Europa League, preuve de la bonne forme des clubs hongrois), Ferencvaros réalise de nouveau un très bon début de saison. Les Hongrois ont disputé 3 rencontres de championnat et affichent un bilan de 2 victoires face à Zalaegerszegi (1-2) et Paks (5-0) pour un nul face au MTK Budapest (1-1). Sur la scène européenne, Ferencvaros a réussi d'excellents résultats avec tout d'abord une victoire face aux Suédois de Djurgarden (2-0). Les Hongrois ont ensuite réalisé un véritable exploit en dominant le Celtic au Celtic Park (1-2). Lors du match aller face à Molde, Ferencvaros est allé chercher le nul en Norvège (3-3). L'Ivoirien Boli s'est une nouvelle fois signalé en inscrivant un nouveau but. De son côté, Molde arrive en Hongrie avec une difficile mission, s'imposer. Les Norvégiens ont débuté leur campagne de qualification avec une large victoire face aux Finlandais de Kups (5-0). Ensuite, Molde a été contraint de passer par la séance de tirs aux buts face à Qarabag (0-0). Après 19 journées de championnat, les hommes d'Erling Moe comptent déjà près de 20 points de retard sur Bodo/Glimt et ont donc quasiment perdu toute chance de conserver leur titre. Ce week-end, les Norvégiens ont confirmé leurs difficultés du moment en s'inclinant à domicile face à Sandefjord (1-0). Pour cette rencontre, Ferencvaros, invaincu à domicile en 2020 en compétition officielle, devrait s'imposer face à Molde et se qualifier pour la Ligue des Champions.