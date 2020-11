Pronostic Ferencvaros Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Ferencvaros – Juventus : quand Ronaldo va tout va

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Ferencvaros - Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion de Hongrie la saison passée, Ferencvaros a dû passer par les barrages de la Ligue des Champions pour intégrer la phase de groupe. Les joueurs de Sergey Rebrov ont réalisé d’excellentes prestations puisqu’ils se sont défaits du club suédois de Djurgarden, des Ecossais du Celtic au Celtic Park, des Croates du Dynamo Zagreb et des Norvégiens de Molde. Ferencvaros est ensuite tombé dans un groupe relevé avec la Juventus, le FC Barcelone et le Dynamo Kiev. Logiquement battu au Camp Nou par le Barca (5-1), le club hongrois a réagi face aux Ukrainiens de Kiev en accrochant un nul à domicile (2-2). Au-delà du résultat, la bande à Rebrov a surtout affiché un formidable état d’esprit pour revenir au score. Sur le plan national, Ferencvaros est de nouveau en tête de son championnat avec un match en moins par rapport à ses adversaires directs. Ce week-end, les Hongrois ont obtenu un excellent résultat nul sur la pelouse de Fehervar, 2de l’OTP Bank Liga.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Arrivé pour succéder à Maurizio Sarri, Andrea Pirlo découvre les facettes du métier d’entraineur. Le coach bianconero connaît un départ moyen. En Serie A, sa formation est invaincue mais a laissé des points en route face à la Roma, Crotone ou Vérone. De plus, la Vieille Dame a remporté un match sur tapis vert face à un Napoli, en forme en ce début de saison. Pour ses débuts en Ligue des Champions, emmenée par un excellent Alvaro Morata, la Juve s’est imposée en Ukraine face au Dynamo Kiev (0-2). Dans le choc de ce groupe G de Ligue des Champions face au FC Barcelone, les Turinois se sont en revanche inclinés à domicile face aux Blaugranas (0-2). Malheureux cette fois, Morata, a vu ses 3 réalisations être invalidées par la VAR. Absent car positif à la Covid, Cristiano Ronaldo a manqué les débuts de la C1 cette saison. L’international portugais a effectué son retour ce week-end face à La Spezia avec un doublé à la clé (victoire 4-1). La science du but du quintuple vainqueur du Ballon d’Or sera sans doute encore essentielle ce mercredi pour relancer la Juve dans son groupe.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Ferencvaros Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !