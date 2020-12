Pronostic Ferencváros Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Barcelone face à Ferencváros comme chez le Dynamo Kiev

Le FC Barcelone et la Juventus ont déjà validé leurs tickets pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Néanmoins, ce groupe G doit encore dévoiler le futur participant à la Ligue Europa et le premier de la poule. Ferencváros occupe pour l'instant la dernière place du groupe avec un seul point, obtenu lors de la réception du Dynamo Kiev (2-2). Auparavant, le club hongrois avait subi la loi des Catalans au Camp Nou (5-1). Les protégés de Sergei Rebrov se sont également inclinés lors de la double confrontation face à la Juventus. Largement dominé à l'aller, Ferencváros a réalisé une bien meilleure prestation en Italie, qui s'est cependant terminée par une défaite au bout du temps additionnel. Au niveau national, le club hongrois semble se diriger vers un nouveau titre. En effet, Ferencváros dispose de 4 points d'avance sur son premier poursuivant avec un match en moins. De son côté, le FC Barcelone réalise un début de saison moyen en Liga. Sur la scène européenne en revanche, les Catalans assurent et réalisent un sans-faute dans leur groupe. Les Barcelonais ont tour à tour dominé Ferencváros (5-1), la Juventus (0-2) et le Dynamo Kiev (2-1 et 0-4). Depuis le début de cette campagne de C1 le club catalan a certainement réalisé ses meilleures prestations en déplacement à Turin et à Kiev lors de la dernière journée. Assuré de participer aux huitièmes de finale, Koeman va faire tourner son effectif, comme lors du match face au Dynamo. Le coach barcelonais se réjouit du retour en forme d'Antoine Griezmann qui reste sur deux performances intéressantes. L'ancien s'est montré disponible et inspiré, à l'image de son but, face à Osasuna en Liga (4-0). Supérieur à son adversaire, le FC Barcelone ne devrait pas connaître de problèmes pour s'imposer en Hongrie, avec au moins 2 buts d'écart comme à l'aller.