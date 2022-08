Pronostic Fenerbahce Slovacko : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue Europa

Le Fenerbahçe logiquement face à Slovacka

Comme l'Olympiakos, le Fenerbahçe s'est fait sortir la semaine passée au 2tour des qualifications pour la Ligue des Champions. Mais contrairement aux Grecs, les Turcs jouaient une grosse équipe en la personne du Dynamo Kiev, et la décision ne s'est faite qu'en prolongations. Reversé dans tours préliminaires de Ligue Europa, le Fener n'a plus le droit à l'erreur, sous peine de devoir dire adieu à l'Europe.

Le club d'Enner Valencia et Joshua King a eu un tirage à sa portée puisqu'il va affronter le Slovacko. Equipe assez peu connue de République Tchèque, le club a remporté la Coupe du pays la saison passée, le premier titre majeur de son histoire. Délesté en plus cet été de son meilleur buteur Vaclav Jurecka (17 buts la saison passée), le Slovacko ne semble pas pouvoir faire le poids à Istanbul. Ce week-end, l'équipe a repris son championnat par un nul à l'extérieur face à Brno (2-2). A domicile, on peut s'attendre à une victoire de Fenerbahçe.