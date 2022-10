Pronostic Fenerbahce Rennes : analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Rennes s'empare de la 1re place face à Fenerbahçe

Jeudi soir, le match opposant Fenerbahçe au Stade Rennais résonne comme une finale pour la 1place dans ce groupe B de la Ligue Europa. En effet, les deux équipes partagent la tête de cette poule avec le même nombre de points et elles se sont d'ailleurs quittées sur un score de parité lors du match aller au Roazhon Park le mois dernier (2-2). Dans leur propre championnat, les Stambouliotes de Fenerbahce sont en tête du classement de Superlig après avoir remporté leurs trois dernières rencontres dont la dernière le week-end dernier contre l'Istanbul BB (1-0). D'ailleurs, les partenaires de Michy Bastchuayi affichent une belle solidité à la maison avec 8 victoires de rang.

Mais en face, le Stade Rennais est sans doute la meilleure équipe de France d'un point de vue collectif. Capables de réaliser des mouvements de grande classe, les hommes de Bruno Genesio peuvent également compter sur de très belles armes à l'avant à l'image de Martin Terrier qui confirme semaine après semaine son excellent sens du jeu. Par ailleurs, Amine Gouiri revit depuis son arrivée en Bretagne et il a déjà inscrit 5 buts en Ligue 1 où les Bretons s'éclatent avec 4 succès de rang dont le dernier contre Angers (1-2) dimanche dernier. Au dessus des Turcs dans le jeu lors du match aller, les Rouge et Noir menaient de 2 buts avant de se faire rejoindre en toute fin de rencontre après avoir été réduits à 10. En s'appuyant sur leurs grandes qualités offensives, les Rennais pourraient venir l'emporter sur le terrain de Fenerbahce et ainsi s'assurer la première place du classement au terme d'une affiche qui pourrait être assez riche en buts comme à l'aller.