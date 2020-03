Pronostic Fenerbahce Kayserispor : Analyse, prono et cotes du match de Super Lig

Fenerbahce pas serein face à Kayserispor

Vice-champion en 2018, le Fenerbahce galère depuis deux saisons. Seulement 7à l'orée de cette 27journée, le club situé sur la rive asiatique d'Istanbul n'a plus gagné depuis le mois de janvier en championnat. Sur les 7 dernières journées, le Fenerbahce a fait 3 nuls et perdu 4 matchs. Samedi, les coéquipiers de Luiz Gustavo ont été incapables de prendre un point chez le mal classé Konyaspor qui s'est retrouvé réduit à 9 contre 11 en cours de match.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Kayserispor est lanterne rouge mais est en train de se donner une chance de rester dans l'élite turque. En effet, lors des 6 dernières journées, le club d'un autre ancien Marseillais (Brice Dja Djédjé) a gagné 3 matchs, fait 2 nuls et 1 défaite chez une équipe de Kasimpasa qui est aussi en forme. Samedi, le club a plutôt maîtrisé le Yeni Malatyaspor (2-1 avec un penalty manqué à 2-0). Dans un stade du Fenerbahce à huis clos (les matchs turcs à huis clos ont vu tous moins de 4 buts), on voit un Kayserispor en forme tenir en respect un Fener qui ne gagne plus. Le pari "Fenerbahce gagne avec moins de 2 buts d'écart, fait match nul ou Kayserispor gagne" correspond à un pari "Kayserispor ne perd pas ou perd de 1 but".- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Fenerbahce Kayserispor encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !