Pronostic Fenerbahce Austria Vienne : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Europa

Le Fenerbahçe comme à l'aller face à l'Austria Vienne

Vainqueur en Turquie la saison passée, le Fenerbahçe n'a pas su rejoindre la phase de poules de Ligue des Champions cet été. Eliminé au 2e tour des qualifications par le Dynamo Kiev, le club stambouliote devra se contenter a priori de la Ligue Europa. Au tour préliminaire précédent, il a sorti assez facilement Slovacko (victoire 3-0 en Turquie à l'aller, 1-1 à l'extérieur au retour) et a pris une option en remportant le barrage aller en Autriche (0-2). Avec un nouveau but de Joshua King (ex-Bournemouth). En championnat, le Fenerbahçe est en tête après 3 journées et vient de battre lundi à domicile l'Adana de Belhanda (4-2), grâce notamment à un doublé d'Enner Valencia. 6e la saison passée du championnat autrichien, l'Austria Vienne vit un début de saison très difficile. Plus très loin de la porte de sortie dans cette Ligue Europa, le club a également été pénalisé de 3 points dans son championnat en raison de problèmes financiers. Seulement 9e sur 12 après 5 journées, l'Austria a tout de même remporté ses 2 derniers matchs face au FC Tirol et face à Wolfsberger (2-1 à chaque fois). Ce regain de forme semble tout de même insuffisant pour aller s'imposer en Turquie face à un Fernerbahçe auteur d'un début de saison quasi parfait.