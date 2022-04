Pronostic FC Séville Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid neutralise Séville

Longtemps 2de Liga, non loin du Real, Séville a marqué le coup dans la course au titre ces dernières semaines et est désormais 3. Eliminés en 8de Ligue des Champions en raison d'une défaite sur la pelouse de West Ham, les Sévillans ont également perdu beaucoup de points à l'extérieur en Liga. Avec seulement 5 points pris sur ses 6 derniers déplacements de championnat (5 nuls, 1 défaite), le club andalous fait grise mine hors de ses bases. Au Sanchez-Pizjuan en revanche, Séville est très solide. Meilleure équipe à domicile de Liga avec le Real (et 1 match de moins joué à la casa), Séville ne s'est fait battre dans son stade que par Lille cette saison, en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Papu Gomez restent d'ailleurs sur une victoire arrachée le week-end dernier dans le temps additionnel face à Grenade (4-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Real participera au dernier carré de la Ligue des Champions. Les Merengue ont pris leur revanche sur Chelsea, qui l'avait sorti l'an passé en demi-finale de la compétition, mais que ce fut dur. Menés 3-0 au Bernabeu alors qu'ils l'avaient emporté 3-1 à Stamford Bridge, lessont finalement revenus à 3-1 pour se donner le droit de disputer une prolongation. Pendant celle-ci, c'est l'inévitable Benzema (38 buts toutes compétitions confondues cette saison) qui a qualifié les siens. Premier de Liga avec 12 points d'avance sur le Barça et Séville, le Real reste sur 2 victoires consécutives en championnat. Après avoir tapé le Celta à Vigo sur un doublé de KB9 (1-2), Madrid a dominé Getafe le week-end dernier (2-0). Leader serein de cette Liga, le Real pourrait se contenter d'un match nul chez une équipe de Séville quasiment invaincue dans son stade.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Real Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !