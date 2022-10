Pronostic FC Séville Copenhague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le FC Séville bat Copenhague pour la C3

Invaincu depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli en remplacement de Lopetegui, le FC Séville a chuté logiquement samedi au Bernabeu face au Real Madrid (3-1), mais n'a craqué qu'en fin de match. Déjà buteur face à Valence le match précédent, Lamela avait permis aux Sévillans d'égaliser. Avant ce revers, le club andalou avait signé 3 matchs nuls lors des 4 premières rencontres de l'ère Sampaoli, pour 1 victoire mi-octobre face à Majorque (0-1). Seulement 15de Liga, Séville est 3de cette poule de Ligue des Champions et ne verra vraisemblablement pas les 8. Cependant, un reversement est possible pour la Ligue Europa après les 2 nuls obtenus à Copenhague à l'aller (0-0) et à Dortmund (1-1) lors de la dernière journée. Dernier de cette poule, le FC Copenhague a néanmoins le même nombre de points que Séville (0-0), grâce à son nul de l'aller, et surtout celui face à Manchester City lors de la dernière journée (0-0). Cependant, il faut préciser que ces deux partages de point ont eu lieu à domicile, et que Copenhague n'a toujours pas marqué de but dans cette phase de groupe. De plus, Man City a rapidement été réduit à 10 et Mahrez avait raté un penalty. En championnat, le club danois va a priori perdre sa couronne puisqu'il se trouve en milieu de tableau. Sur 3 nuls en Superliga, Copenhague ne fait pour l'instant même pas partie des équipes qui doivent jouer la phase de relégation. Mieux depuis le début de l'ère Sampaoli et à domicile, Séville pourrait aller chercher cette victoire pour garantir sa place en Ligue Europa à la reprise post-Mondial.