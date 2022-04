Pronostic FC Séville Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Séville s’en sort contre Cadix

En s’imposant contre Levante le week-end dernier (2-3) et grâce aux récents faux-pas du FC Barcelone, le FC Séville peut encore croire à la place de dauphin du Real. En troisième position dans cette Liga avec le même nombre de points que les Catalans, la formation andalouse s’est montrée très irrégulière dans ses résultats ces dernières semaines. Actuellement, le club sévillan possède 6 points d’avance sur grand rival du Betis, qui occupe la 5place. Sauf déroute lors des dernières rencontres, les hommes de Lopetegui devraient conserver cette place dans le Top 4. Le club sévillan souffre lors des dernières semaines, à l’image du succès du week-end dernier face à Levante (2-3 avec un doublé de Jesus Corona) où les Andalous ont été heureux de voir Morales rater un penalty.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Cadix réalise une très bonne fin de saison qui lui a permis de sortir de la zone rouge. Rien n’est encore joué pour les Andalous puisqu’ils ne comptent qu’un point d’avance sur Grenade, premier relégable. Dernièrement, Cadix est allé chercher un succès de prestige sur la pelouse du Camp Nou face au FC Barcelone (0-1). Cependant, les hommes de Sergio n’ont pas su enchaîner et se sont inclinés sur leur pelouse face à l’Athletic Bilbao (2-3). Les Andalous sont passés au travers de leur première période où ils ont encaissé trois buts avant de réagir vainement en fin de match. Meilleure équipe de Liga à domicile avec le Real et l'Atlético, le FC Séville devrait consolider sa place sur le podium en prenant le dessus sur une équipe de Cadix pas toujours régulière.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Séville Cadix encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !