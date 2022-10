Pronostic FC Séville Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund va chercher un résultat à Séville

Habitué à la 4e place de Liga les dernières années, le FC Séville a remporté plusieurs Europa League mais a plus de mal en C1. Dans une entame d'exercice très compliquée, les Andalous ont subi un lourd revers d’entrée en Ligue des Champions face à Manchester City (0-4) avant d’accrocher seulement le point du nul sur la pelouse de Copenhague (0-0), considéré comme l'équipe la faible du groupe. En Liga, le club sévillan végète en bas de classement à la 17e place avec un seul point d’avance sur le premier relégable. Le bilan comptable des hommes de Lopetegui est catastrophique avec 4 revers, 2 nuls et une seule victoire lors des 7 premières journées de Liga. Sous pression, Lopetegui pourrait se retrouver en danger en cas de nouveau revers face à Dortmund. Ce dernier est même déjà annoncé du côté de Wolverhampton pour prendre la suite de Bruno Lage. Cet été, le FC Séville a perdu gros avec le départ de ses deux défenseurs centraux Koundé et Diego Carlos.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Borussia Dortmund cherche de la régularité dans ce début de saison. En effet, le BVB vient de subir une nouvelle déconvenue en s’inclinant sur la pelouse de Cologne (3-2) le week-end dernier. Les Marsupiaux se trouvent désormais en 4position de Bundesliga avec 2 points de retard sur le leader l’Union Berlin. Depuis le début de saison, les rencontres de Dortmund nous ont toujours offert un vainqueur, à l’instar de leur parcours en Ligue des Champions. En effet, les partenaires de Marco Reus ont pris largement le dessus sur le FC Copenhague (3-0) lors de la 1journée. Puis en déplacement à l’Etihad pour son 2match, le BVB a réalisé une prestation très intéressante avec un Bellingham qui se montre indispensable au milieu de terrain. Malheureusement pour eux, les Marsupiaux ont encaissé deux superbes buts sur des exploits individuels de John Stones et d’Haaland qui ont permis à City de s’en sortir (2-1). Au regard de la forme catastrophique du FC Séville, le Borussia Dortmund devrait au moins accrocher le point du nul en Andalousie.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(316€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(490€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Séville Borussia Dortmund encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !