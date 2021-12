Pronostic FC Séville Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville domine le Barca

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce FC Séville FC Barcelone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En match en retard de la 4journée de la Liga, le FC Séville reçoit le FC Barcelone. La formation andalouse est actuellement l’adversaire numéro 1 du Real Madrid dans la course au titre. Les Sévillans ont confirmé ce statut le week-end dernier en dominant l’Atlético Madrid (2-1), champion l’an passé. Comme lors du dernier succès à domicile face à Villarreal, Lucas Ocampos a été décisif en inscrivant un but en toute fin de rencontre face aux Matelassiers. Ce succès permet au FC Séville de consolider sa seconde place et d’éloigner un adversaire direct puisque l’Atlético se retrouve désormais à 8 points. A domicile, le club andalou est très performant comme le montre son bilan de 7 victoires et un nul en 8 réceptions. En revanche suite à son dernier revers à Salzbourg (1-0) en Ligue des Champions, les hommes de Lopetegui ont été basculés en Europa League. L’ancien coach du Real Madrid déplore quelques absences importantes dans l’équipe puisque En Nesyri, Lamela, Navas et Suso sont blessés.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Barcelone vit une saison particulièrement compliquée. Miné par d’importants problèmes financiers, le club braugrana a été contraint de se séparer de Lionel Messi, mais aussi d’Antoine Griezmann. De plus, Kun Aguero arrivé libre l’été dernier, a mis fin à sa carrière suite à un problème cardiaque. Sur le plan sportif, les résultats sont loin d’être satisfaisants pour un club de cette envergure, puisque les Catalans ont été reversés en Europa League comme Séville, et se trouvent seulement en 7position en Liga, à 3 points du Top 4. Battu au Camp Nou par le Betis (0-1), le Barca avait ensuite accroché le nul sur la pelouse d’Osasuna (2-2). Ce week-end, les protégés de Xavi ont de nouveau souffert pour s’imposer face à une formation d’Elche (3-2) qui lutte pour son maintien. Les jeunes Catalans ont été déterminants dans ce succès puisque Ferran Jutgla, Gavi et Nico ont marqué les 3 buts. Xavi fait face à plusieurs absences importantes puisque les Dest, Depay, Piqué, Fati ou Pedri sont tous touchés. Impressionnant à domicile, le FC Séville devrait prendre le dessus sur les jeunes pousses du Barca.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Séville FC Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !