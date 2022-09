Pronostic FC Séville Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville et l’Atlético Madrid se quittent dos à dos

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce FC Séville - Atletico :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 7journée de Liga nous offre une affiche entre deux formations décevantes depuis le début de saison. En effet, la formation sévillane qui avait fini en 4position l’an passé, occupe seulement la 15place, avec seulement un point d’avance sur le premier relégable. Les hommes de Lopetegui ont connu une entame catastrophique avec 4 journées sans le moindre succès (3 revers et un nul). Finalement, le FC Séville a décroché son premier succès sur la pelouse de l’Espanyol mais s’était fait très peur puisqu’après avoir mené de 3 buts, le club andalou a vu les catalans revenir à une unité (3-2). Sur leur lancée, les Sévillans sont allés prendre un point sur la pelouse de Villareal (1-1) grâce à une réalisation de Torres. En Ligue des Champions, Séville a constaté la supériorité évidente de Manchester City venu gagner en Andalousie (0-4) avant de se reprendre avec un nul à Copenhague (0-0). Pas spécialement au meilleur de sa forme, le club andalou a retrouvé de sa solidité lors des dernières rencontres avec 3 matchs sans la moindre défaite. Pour recevoir l’Atlético, le technicien espagnol va pouvoir compter sur le retour de Lamela qui a purgé sa suspension.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Champion il y a deux saisons, l’Atlético a vécu un exercice difficile l’an passé mais est parvenu à accrocher le Top 4 grâce à une dernière ligne droite de meilleure qualité. Cet été, le club madrilène s’est renforcé avec l'arrivée du Belge Witsel, et le retour des Morata et Saul Niguez. Les Matelassiers occupent la 7place de Liga, avec déjà 8 points de retard sur leur grand rival du Real Madrid, qui fait pour l'instant un carton plein en Liga. Il est cependant important de signaler que l’Atlético n’a pas été épargné par le calendrier puisqu’il a déjà affronté Villarreal, Valence, la Real Sociedad, le Celta Vigo et le Real Madrid. Les hommes de Simeone se sont d'ailleurs inclinés contre le Sous-Marin jaune (0-2) et lors du derby face aux Merengue (1-2). Lors de cette rencontre, Hermoso est passé par toutes les émotions. En effet, rentré en cours de match, le défenseur a réduit le score avant d’être exclu pour deux cartons jaunes. Ce dernier sera donc suspendu, tandis que Thomas Lemar est a priori toujours blessé. Simeone a le choix en attaque avec les Felix, Griezmann, Morata ou Correa. Cette opposition entre deux équipes loin d’être fringantes dans ce début de saison pourrait se terminer sur un match de parité à grosse cote.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Séville Atletico détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !