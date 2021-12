Pronostic FC Séville Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Séville garde l’Atlético Madrid à distance

Le FC Séville fait partie des équipes fortes de la Liga. La saison passée, la formation andalouse avait fini en 4position derrière l’Atlético, le Real et le FC Barcelone. Pour ce nouvel exercice, les hommes de Lopetegui ont profité du déclin du Barca et d’un Atlético un peu moins bien pour s’installer en 2position de la Liga, derrière un Real Madrid qui caracole en tête avec 8 points d’avance. Les Sévillans ont récemment perdu le choc face aux Merengue à Bernabeu (2-1) mais se sont ensuite repris en dominant Villarreal (1-0) grâce à Lucas Ocampos et l’Athletic Bilbao (0-1) à San Mames le week-end dernier sur une réalisation du danois Delaney. En revanche, le FC Séville, favori de son groupe de Ligue des Champions, a été dominé par Lille et Salzbourg et se retrouve basculé en Europa League qu'il aime tant. A domicile, la formation andalouse est impressionnante en Liga avec un bilan de 6 victoires et un nul.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atlético Madrid a réalisé un exploit en Ligue des Champions il y a 10 jours pour se qualifier pour les 8de finale en s’imposant sur la pelouse de Porto (1-3). Malmenés par les Portugais, lesont réussi à laisser passer l’orage pour frapper sur l’une de leurs rares opportunités. Au prochain tour, la formation madrilène défiera Manchester United dans une double confrontation intéressante. En Liga, les hommes de Simeone se retrouvent en 4position à 13 points du Real Madrid. Les Matelassiers devraient connaître des difficultés pour conserver leur titre. Lors de la dernière journée, les Merengue ont confirmé leur supériorité dans le derby face à l’Atlético (2-0). De plus, Simeone a perdu Antoine Griezmann sur blessure. Le Français avait été essentiel dans la qualification pour les 8de finale de C1. Invaincu à domicile en Liga cette saison, le FC Séville part favori et devrait au moins obtenir le point du nul face à un Atlético pas au sommet de sa forme.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Atlético Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !