Pronostic FC Porto Roma : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Des buts de chaque côté comme à l’aller entre Porto et la Roma

Le huitième de finale retour entre Porto et la Roma s’annonce très ouvert car le score serré de l’aller (2-1 pour la Roma) laisse présager de nombreux scénarios possibles. En retard d'un seul but, Porto sera poussé par ses supporters pour se qualifier pour les quarts. Si les Portugais ont réalisé une très mauvaise opération ce week-end en s’inclinant à domicile face au rival du Benfica (1-2), ils présentent un très bon bilan de 18 victoires, 2 nuls et 3 défaites à domicile cette saison dans leur stade du Dragon. Porto récupère en plus deux attaquants qui étaient absents à l'aller, Marega et Jesus Corona.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Porto, la Roma vient de s’incliner ce week-end face à son rival historique, la Lazio (3-0). Cette humiliation reçue met Di Francesco sous une forte pression avant ce match retour de Ligue des Champions. Les Romains avaient plutôt bien géré la rencontre aller mais ils se sont fait surprendre sur un but chanceux des Portugais. Avec Dzeko et El Shaarawy, la Louve dispose de joueurs capables de marquer sur n’importe quelle pelouse européenne. D’ailleurs, leur parcours en C1 l’an passé en fut la preuve (5-2 à Liverpool et 4-1 chez le Barça notamment lors des phases finales). De plus, lesdevraient pouvoir bénéficier d’espaces car les Portugais doivent rattraper leur but de retard. Pour ce match, nous voyons des buts de chaque côté comme à l’aller.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Porto Roma détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !