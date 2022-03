Pronostic FC Porto Lyon : Analyse, cotes et prono du 8e de finale aller de Ligue Europa

Porto maître à domicile face à Lyon

Troisième de son groupe de Ligue des Champions derrière Liverpool et l'Atletico Madrid, le FC Porto a été rebasculé en 16de finale de l'Europa League. Dans ces barrages, les Portugais ont eu une opposition difficile face à la Lazio (4-3 en cumulé), contre laquelle les hommes de Sergio Conceicao ont fait la différence lors du match aller au stade du Dragao avec une courte victoire (2-1) avant d'assurer au stade Olympique de Rome (2-2). Le club portugais est un habitué des compétitions européennes puisqu'on le retrouve chaque année dans les derniers tours. L'an passé, less'étaient même hissés jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions après avoir sorti la Juve en 8e de finale. Dominé par le Sporting dans le championnat portugais la saison dernière, le FC Porto est cette fois bien placé pour retrouver les sommets. En effet, les hommes de Sergio Conceicao possèdent 6 points d'avance après 25 journées. Le week-end dernier, lessont allés s'imposer sur la pelouse de Ferreira (2-4) avec notamment un doublé d'Evanilson et un but de Taremi. Depuis le départ de Luis Diaz à Liverpool, Porto s'appuie principalement sur son duo Taremi – Evanilson sur le plan offensif.

De son côté, l'Olympique Lyonnais avait réussi une phase de poule quasiment parfaite (5 victoires, 1 nul) en Europa League en terminant en tête devant les Glasgow Rangers et le Sparta Prague. Performant sur la scène européenne, le club rhodanien l'est nettement moins au niveau national. En effet, les hommes de Peter Bosz se sont souvent retrouvés dans le ventre mou du championnat et ont raté à plusieurs reprises l'opportunité de se replacer parmi les « européens » . Battu à domicile par Lille (0-1) il y a 10 jours , l'OL s'est repris le week-end dernier en s'imposant largement sur la pelouse de Lorient (1-4). Arrivé lors de la trêve hivernale, le prometteur Romain Faivre s'est montré à son avantage en signant un doublé. Si Karl Toko-Ekambi a été régulier depuis le début de saison, Moussa Dembelé a passé la vitesse supérieure en 2022 avec 5 réalisations en 8 rencontres. Lyon a montré de bonnes dispositions en déplacement lors de la phase de poule mais se déplace chez une équipe très expérimentée, habituée à ce type de rencontre. La seule confrontation entre les 2 équipes avait tourné en faveur des Portugais au stade du Dragon en 2004 (2-0). A domicile, Porto devrait rester maître chez lui en signant au moins un nul dans une rencontre qui devrait nous offrir des buts.